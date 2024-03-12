Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı yeniden Togan Çakmak oldu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (KTMMOB) Bilgisayar Mühendisleri Odasının (BMO) Başkanı yeniden Togan Çakmak oldu.

KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odasının 23. Dönem Olağan Genel Kurulunda Faaliyet Raporu’nun okunması sonrasında Mali Rapor okunup aklandı.Togan Çakmak’ın Bilgisayar Mühendisleri Odasına yeniden Başkan seçildiği Genel Kurulda, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri şöyle belirlendi:"Esat Gürhan, Medine Albayrak, Nimet Altınay Hamdi, Çağın Sözgen. Yedek üyeler; Ali Candemir, Hüseyin Hacı".Denetleme Kurulu üyeliklerine de Erkan Emirzade ve Fatma Özbingül getirildi.