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Bidda Badadez’ öksüz kaldı

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Lefkoşa’daki Bidda Badadez Restoran'ın sahibi, efsane rallici Ayer Argün, 59 yaşında hayatını kaybetti

Bidda Badadez’ öksüz kaldı

Lefkoşa’nın sevilen simalarından ‘Bidda Badadez’ Restoran'ın sahibi Ayer Argün 59 yaşında hayatını kaybetti.
Ayer Argün, Kuzey Kıbrıs motor sporlarının duayen ismiydi ve efsane rallici olarak nitelendiriliyordu.
Uzun zamandır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ayer Argün, bir süredir de yoğun bakımda tutuluyordu.
Çevresi tarafından çok sevilen biri olan Argün’ün ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Argün’ün cenazesi bugün saat 11:30’da Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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