"Bıçak kemiği yıktı geçti”

El-Sen, Kıb-Tek’e yatırımların yapılmadığı gerekçesiyle eylem yaptı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yumurta atıp siyah çelenk bıraktı. El-Sen Başkanı Özkıraç, “Bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemiği de yıktı geçti. Son kez uyarıyoruz” açıklamasını yaptı

Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yetkilileri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) önünde toplanarak, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yürüdü. Bakanlığa siyah çelenk bırakılan eylemde, Kıb-Tek’e yatırımların yapılmadığı savunularak, kurumun özelleştirilmesine karşı mücadele verileceği yinelendi.“Dilene Dilene Değil, Direne Direne Kazanacağız”, “Özelleştirmeye Hayır” pankartları ve “Çözüm Yatırımlardır, Zamlar Değil”, “Susmuyoruz, Korkmuyoruz Kurumumuza Sahip Çıkıyoruz”, “Son Kale Kıb-Tek Yaşatma Savaşımız Bitmeyecek” yazılı dövizler taşınan eylemde, polis geniş güvenlik önlemi aldı.Konuşmaların ardından bakanlık kapısına siyah çelenk bırakıldı. Bu sırada sendika yetkililerinin bakanlık kapısına gidişine izin verilmeyince kısa süreli gerginlik de yaşandı. Eylem sonunda, bakanlık binasına yumurta atıldı.El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, bakanlık önündeki güvenlik önlemini eleştirerek, “Aslında bir polis devletinde yaşıyoruz” dedi. Ülkeyi sömürenlerin, Kıb-Tek ve başka değerleri satmak için sürekli manevra halinde olduğunu ileri süren Özkıraç, buraya gelirken tek amaçlarının toplumu biraz daha duyarlı hale getirmek olduğunu söyledi.“Toplumun bu konularda duyarsızlığı devam ettiği müddetçe, bugünleri de arayacağız” diyen Kubilay Özkıraç, KTHY ve Sanayi Holding örneklerini hatırlattı.Başbakan Ersan Saner ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya seslenen Özkıraç, “Bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemiği de yıktı geçti. Son kez uyarıyoruz. Yapacağımız eylemler sizi o koltuklarda değil, bu ülkeden de kovacaktır” iddiasında bulundu.Toplumun daha sağlıklı, güvenli ve çevreci bir enerjiye ihtiyacı olduğunu yıllardır dile getirdiklerini belirten Özkıraç, bunun tek yolunun yatırım olduğunu vurguladı. “Toplum duyarlılığını yitirirse, yaşayacağımız bir ülke bulamayacağız” ifadelerini kullanan Özkıraç, son aşamada olunduğunu ve bir başkaldırıya ihtiyaç olduğunu savundu ve “Dilenmeyeceğiz, direnerek kazanacağız” dedi.