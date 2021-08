Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, eylemde polisin aldığı yoğun güvenlik önlemine dikkat çekerek “Kimi, kimden koruyorsunuz” diye sordu



El-Sen’in bağlı olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı eylemde konuşma yaptı ve eylemde polisin aldığı güvenlik önleminin fazla olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

Her gün ülkede polis eksikliği olduğu söylendiğine işaret eden Bıçaklı, “Demek ki yokmuş… Kimi, kimden koruyorsunuz, çok üzüldüm. Buraya gelen arkadaşlara da yazık…” şeklinde konuştu.

Son dönemde Kıb-Tek’in üzerine kara bulutlar dolaştığını ifade eden Bıçaklı, göreve gelindiğinde her şeyin ucuzlatılacağının söylendiğini ancak her gün her yere zam yapıldığını söyledi.

Bilerek ve isteyerek Kıb-Tek’e hiçbir yatırım yapılmadığını ve kurumun sıkıntıya sokulmaya çalışıldığını savunan Arslan Bıçaklı, bunun nedeninin bir yıl sonra sözleşmesi bitecek olan AKSA ile alım sözleşmesinin uzatılmak istenmesi olduğunu ileri sürdü. 2 yıl aşkın süre önce sendika ile hükümet arasında protokol imzalandığına dikkat çeken Arslan Bıçaklı, “45 gün içerisinde 4 tane 60 megavat karşılığı yeni santral yatırım yapılacaktı. Bugünlere gelmeyelim, bölge bölge elektrik kesilmesin, bidonlarla santrale mazot taşınmasın diye… Toplum için yaptık biz bunları” ifadelerini kullandı.

Yıllardır Kıb-Tek çalışanının 1 Türk Lirası maaş artışı istemediğini dile getiren Bıçaklı, “Çalışan, bu toplumun geleceği için verdi mücadelesini, bütün mücadelesi de odur” diye konuştu.

Tahsilatın yapılamadığı gerekçesiyle o bölümün özelleştirilmesini talep edenleri de eleştiren Bıçaklı, gariban insanların borcu olduğu gerekçesiyle elektrikleri kesilirken trilyonlarca borcu olanların kesilmediğini savundu.

“Kıb-Tek hayır kurumu değildir” diyen Bıçaklı, her kim olursa olsun, hangi kurum olursa olsun tükettiği enerjinin faturasını ödemek zorunda olduğunu kaydetti. Ödenmediği zaman Kıb-Tek’in bankalardan borç aldığını, faiz ödediğini ve o faizi gününde ödeyen vatandaşa da yansıttığını söyleyen Bıçaklı, “Ne suçu var gününde borcunu ödeyen insanların?” diye sordu.

Hükümetin Anayasa’yı çiğnediğini de iddia eden Bıçaklı, eksik milletvekili yerine Haziran’da seçim yapılması gerekirken, yapılmadığını belirtti. Bıçaklı, konuşmasının sonunda hükümete istifa çağrısı yaptı.