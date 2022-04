İş insanı Tuygun Töre, elektrik kesintilerine isyan etti. İşletmeciliğini yaptığı geri dönüşüm fabrikasındaki makinelerde kesintiler nedeniyle hasar oluşmaya, parça yanmaya başladığını söyleyen Töre, “Dünya kadar elektrik faturası ödeyip, elektrik kesintileri yüzünden bu kadar sorunla başetmeye çalışmak ve mağdur olmak gerçekten ağrıma gidiyor” dedi



Aynı zamanda geri dönüşüm fabrikası olan İş insanı, İŞAD Yönetim Kurulu Üyesi Tuygun Töre, elektrik kesintilerine isyan etti.



Sosyal medya hesabından “Bezdirdiniz” başlığıyla paylaşım yapan Töre, elektrik kesintisinde makinelerde hasar oluşmaya, parça yanmaya başladığını söyledi.



Töre’nin paylaşımı şöyle:

BEZDİRDİNİZ..



Yönetilme şekli hiçbir zaman Vasatı geçemeyen bu ülkede ÜRETİM yaparak varolmaya ve ürettiğim için mutlu olmaya çalışan bu ülkenin ÖZ yatırımcısıyım.



Yerli üretimi seven, ekonomiye olan katkısını bilen, inanan bir sanayiciyim.



Bulunduğum konuma çok mücadele daha çok sabır ve çok çok büyük fedekarlıklarla geldim.



Bu serüvende; belki de dünyadaki en gıcık bürokrasiyi ve adaletsizlikleri birebir gördüm yaşadım ….

Covid-19 salgınının ve döviz kriz’lerinin ülke ekonomisindeki yıkıcı dönemine denk gelmiş, iş kurmuş hayata geçirmiş ve ayakta kalmış, zor olsada başardım.. derken..!



Bu ELEKTRİK KESİNTİLERİ beni gerçekten bezdirdi..



Çalıştırdığım makinaların hepsi +250 derece ISI ile çalışıyor, her çalıştırdığımda 3 saat ısınması için bekliyorum, ne kadar Elektrik çekiyor düşünün..!



Son dönemlerdeki her elektrik kesintisinde makinelerde Hasar oluşmaya, Parça yanmaya başladı..

Bu parçaların bazıları ülkemizde bulunmadığı gibi çok da pahalı..

Parçayı bulsak takacak adam bulamıyoruz, adamı bulsak 2 gün 3 gün sonra gelebilirim filan diyorlar çoğu zaman..



Nasıl üretim yapalım? Müşterilerimizi nasıl tutalım? Devlete Mükellefiyetlerimizi nasıl yerine getirelim? Borçlarımızı nasıl ödeyelim? Hayatımızı nasıl idame edelim?



Dünya kadar Elektrik faturası ödeyip, Elektrik kesintileri yüzünden Zincirleme bu kadar sorunla başetmeye çalışmak ve mağdur olmak gerçekten ağrıma gidiyor.