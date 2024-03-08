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Beyarmudu Sınır Kapısı iyileştirme projesi üzerindeki çalışmalar başladı

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Beyarmudu Sınır Kapısı iyileştirme projesi üzerindeki çalışmalar başladı
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 Başbakan Ünal Üstel'in talimatıyla kurulan Kara Sınır Kapıları İyileştirme Komitesi, Beyarmudu Sınır Kapısı İyileştirme Projesi üzerinde çalışmaya başladı. Komite, pazartesi günü Beyarmudu Kara Sınır Kapısı'nda saha ziyareti de yaparak projenin uygulanabilirliği üzerine çalışacak.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Beyarmudu Kara Sınır Kapısı'nda  çalışmaların en kısa sürede başlaması hedefleniyor.
Çalışmalar kapsamında, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy başkanlığında dün bir toplantı yapıldı. Toplantıya Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, Planlama ve İnşaat Dairesi temsilcileri ve Karayolları Dairesi temsilcileri de katılarak, projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Beyarmudu Kara Sınır Kapısı'nda iyileştirme çalışmaları kapsamında, kabin ve personel artırımı, şerit genişletme çalışmaları ve yoğunluğu giderecek diğer uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.
Öte yandan Metehan Kara Sınır Kapısında iyileştirme çalışmaları başladı.  Haziran ayında tamamlanması planlanan çalışma ilave şeritleri, kabin ve memur sayısının artırılmasını, oto park genişletilmesini ve çevre düzenlenmesini içeriyor.
 
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