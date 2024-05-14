Beyarmudu Belediyesi larva ile mücadele çalışmalarına başladı

Belediyeden yapılan açıklamada, halka bahçelerinde oluşan su birikintilerini boşaltmaları, saksı, lastik ve kapağı açık su depolarındaki su birikintilerini dökmeleri çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, boşaltılması mümkün olmayan su kaynaklarına larvasit uygulanması için belediyeye başvuru yapılması gerektiği kaydedildi.
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