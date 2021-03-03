Berber, kuaför, dövmeciler ve güzellik salonları yarından itibaren açılıyor

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Güzellik ve Saç Hizmetleri alanında faaliyetlerine başlayacak olan sektörlerin pandemi kuralları çerçevesinde taahhütname imzalayarak faaliyetlerine başlamaları hususunda mutabık kalındığını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada ayrıca faaliyete başlayacak ilgili sektörün bugün saat 14.00 itibariyle sadece temizlik gibi hazırlıklarının yapılması için iş yerlerinin açılmasına izin verilmesi de kararlaştırıldı.

Berber, kuaför, dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kurallar çerçevesinde faaliyetlerine başlayacakları, taahhütnamede maddeler şöyle: