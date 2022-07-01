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Benli, 47 ülkeden seçilmiş başkanlar arasında

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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısına katıldı.

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Benli, 47 ülkeden seçilmiş başkanlar arasında
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısına katıldı. 
İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde yer alan toplantıda yerel yönetimlerle ilgili son gelişmeler konuşuldu. 
Toplantıda Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkeden seçilmiş belediye başkanları davet edildi.
 
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