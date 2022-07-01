Benli, 47 ülkeden seçilmiş başkanlar arasında

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısına katıldı.
İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde yer alan toplantıda yerel yönetimlerle ilgili son gelişmeler konuşuldu.
Toplantıda Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkeden seçilmiş belediye başkanları davet edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.