İsias’ta oğlunu kaybeden Mehmet Akif Bilgen: “6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz. Ben canımı kaybettim yaşamıyorum şu anda”

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde Hasan Bilgen’in annesi Fatma Bilgen de sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı.

Hasan Bilgen’in babası Mehmet Akif Bilgen de sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

“6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz. Ben canımı kaybettim yaşamıyorum şu anda. Bu coğrafyaya hiç gelmedim. İlk tepkim ne işin var oralarda olmuştu. Astım hastasıydı oğlum, el bebek gül bebek büyüttüm. Oğlumuzu en başarılı büyütmek için elimizden geleni yaptık. Depremi öğrendiğimizde hiç bir şey düşünmeden Adıyaman’a geldik.” ifadelerini kullanan Bilgen, Adıyaman’a gelene kadar sağlıklı bilgi alamadıklarını belirtti.

Gelene kadar bir umut taşıdıklarını söyleyen Bilgen, oğlunu annesine getiremediğini kaydederek, “Sözümü tutamadım” dedi.

Bilgen, sanıkların nasıl karşılarına geçerek geçip pişkin pişkin konuştuğunu sordu.

“Enkazda gördüğüm tablo orada bir yaşam olamayacağı yönündeydi. Biz bu binayı gördüğümüzde, bina yoktu. Enkazın üzerine çıktığımızda; denizde yürürsünüz ya ayağımız kuma batar. Öyleydi. Çocuğumu hiç bir parçası eksik olmadan götüreyim diye dua ettik. Hiç böyle dua edilir mi?” şeklinde konuşan Bilgen, oğlunu cuma günü sabah bulduklarını belirtti.

Bilgen, “Bu kadar acının üzerine nasıl dayanabiliyoruz. Oğlumuz havasızlıktan öldü, yaşam üçgeni yok. Kıbrıs’ın en başarılı çocuklarını, gelecek neslini bir toprak yığını altında yok ettiler. Bunu biz hak etmedik, çocuklarımız bunu hak etmedi. Yüce adalete güveniyoruz, tüm sanıklardan şikayetçiyim