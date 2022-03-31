“Belediyelerdeki esas mesele yapısal”





Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, belediyelerin itirazlarına rağmen ısrarla birleştirilmeye çalışılmasının doğru olmadığını kaydetti.

KTİMB Başkanı Gürcafer’in açıklamasının tam metni şöyle:

“Her zamankinden daha fazla toplumsal uzlaşıya, birlikte hareket etmeye ihtiyaç duyuyoruz. Hal böyleyken nerdeyse tüm belediyelerin itirazlarına rağmen ısrarla birleştirilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz. Kanaatimizce belediyelerdeki sorun büyüklük küçüklük veya çokluk azlık meselesi değildir. Aksine esas meselenin yapısal olduğunu uzun zamandan beridir söylüyoruz. Belediyelerin ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalarını hedefleyen, buna paralel keyfi faaliyetleri, davranışları engelleyici, caydırıcı yasal düzenlemeleri de içeren ve bu çerçevede verimlilik esasına göre birleşme gerektirecek noktalarda birleşmeleri öngören bir reform çalışması yapılabilmesine olanak sağlanmalı.”



