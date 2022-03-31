POLMER’e göre Harmancının oyu yüzde 45

Sosyolog Kudret Akay, POLMER anketinde LTB Başkanı Harmancı’nın aday olması halinde oy oranının yüzde 45 çıktığını açıkladı









Sosyolog Kudret Akay, Sosyal ve Siyasal Politikalar Merkezi (POLMER)’in Şubat 2022’de yaptığı Lefkoşa Türk Belediyesi Seçmen Eğilimleri Raporunu değerlendirdi.

Kıbrıs Postası TV’de konuk olan Sosyolog Kudret Akay, 17-22 Şubat tarihleri arasında 823 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmada seçmenlerin POLMER anketinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın aday olması halinde oy oranının yüzde 45 çıktığını açıkladı.

Sosyolog Kudret Akay yönetiminde, 17-22 Şubat tarihleri arasında 823 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmada seçmenlerin Lefkoşa Belediyesinin vermekte olduğu tüm temel hizmetlerden memnuniyetini ölçerken, aynı zamanda LTB Başkanlığı için basında ismi geçen 11 olası adayın oy potansiyellerini de belirledi.

11 olası aday arasında Harmancı’nın isminin yer almadığını, ancak bir sonraki soruda “Mehmet Harmancı’nın aday olması halinde oyunuzu Mehmet Harmancı’ya verir misiniz?” sorusu sorulduğunu belirten Akay, “Orada Harmancı’ya ciddi bir destek çıktı. Dağıtılmamış oy oranında yüzde 45 oranı çıktı. Harmancı sonucun yayınlanmasında sorun olmadığını belirttiği için yayınlıyorum” açıklamasında bulundu.

Akay şöyle dedi:

“Tabii bunun hangi koşullar altında elde edilmiş bir veri olduğunu da dinleyici veya raporu okuyucu göz önünde bulundurmalı. Ankette 11 aday ismi var, bu sorudan önce, 11 adayın 4 tanesi CTP ile ilişkilendirilmiş isimler, 4 tanesi UBP ile ilişkilendirilmiş isimler. 1 tanesi hem UBP hem CTP’den adaylık teklifi götürülebilir diye konuşulan bir isim, 2 tanesi de herhangi bir partiden olabilecek bir isim. Bu koşullar hiçbir seçimde oluşmaz. Sonuçta partiler ya birer aday gösterecekler, yada bir araya gelip ortak aday gösterecekler. Bütün bu etmenlere karşı sorulan sorudur Mehmet Harmancı ile ilgili soru. Araştırmanın yapıldığı dönemde gözü kapalı alacağı oy oranıdır yüzde 45. Araştırma raporunda son seçim sonuçları ile örnekleme dahil olan sandıklarda partilerin aldıkları mühür oranlarını çıkarttık. Sonra bizim örneklememizde bulduğumuz sonuçlarla kıyasladık, müthiş bir benzerlik vardır. Partiler oy oranlarını korudu. Ama partiler aday gösterirse adayların alacakları oylar ile ilgili kendi oy oranlarına hiç biri güvenmemeli. Gösterecekleri adayların isimleri gerçekten belirleyici faktör olacak”

