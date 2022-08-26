"Belediyeler çok daha kaliteli hizmet verebilecek"

Cumhurbaşkanı Tatar, belediyelerin birleştirilmesiyle belediyelerin çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesinin yolunun açıldığını vurguladı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin tasarının yasallaşmasıyla, belediyelerin çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesinin yolunun açıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisinde Tasarının “demokratik bir süreç sonucunda” kabul edildiğini kaydetti.

Tatar, “Meclis’imizin aldığı bu kararla birlikte, belediyelerimizin yapısal sorunlarının çözümü konusunda en büyük adım atılmış, direkt olarak kentsel ihtiyacın karşılandığı, halka en yakın idari yönetim organları olarak kabul edilen, halkla iç içe kurumlarımız olan belediyelerin çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesinin yolu açılmıştır. Belediyelerin yeniden yapılandırılmasını sağlayacak bu yasayla sayıca fazla olan belediyelerin fiziki ve beşeri olanakları birleştirilerek halka daha kaliteli ve verimli hizmet verilmesi sağlanacaktır. Ortak hedefimiz; belediyelerin, günün koşullarına ve halkın beklentisine cevap verebilmesi olmalıdır.

Halkımıza günün koşullarına uygun, etkin hizmet verilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenlemenin bu denli geciktiği bir ortamda, Meclis Genel Kurulu’nda dün yasalaşan tasarıyla birlikte belediyelerle ilgili reform çalışmalarının ivedilikle yaşam bulacak olması; yerel yönetimlerin, dolayısı ile direkt olarak halkımızın lehine, önemli bir kazanımdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yasanın belediyeleri geliştirerek denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmasına imkân sağlayacağını, yerel yönetimleri kendi sorumluluğunu yerine getiren özerk kuruluşlar yapmanın temel hedefler arasında olduğunu kaydetti. Yasanın belediyelere mali sürdürülebilir bir yapı ve hukuki sorunları çözebilmesine olanak sağlayacağını da belirten Tatar, Tasarısı’nın yaşama geçmesine katkı koyan tüm milletvekillerine, bürokratlara teşekkür etti.



