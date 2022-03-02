“Belediyeler Birliği bizi temsil etmiyor”

Alayköy Belediye Başkanı Manisoy, belediyelerinin, başka kurumlara bağlanmaya ve belde halkının iradesi ile seçilen Belediye Başbakanı ve Belediye Meclisi’nin bypass edilmeye çalışıldığını söyledi





Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Yerel Yönetimler reformu ile uzaktan yakından herhangi bir alaka ve onaylarının olmadığını açıkladı.

Manisoy, son günlerde yeniden gündeme gelen Yerel Yönetimler reformu ile belediyelerinin, başka kurumlara bağlanmaya ve belde halkının iradesi ile seçilen Belediye Başbakanı ve Belediye Meclisi’nin bypass edilmeye çalışıldığını söyledi.

Manisoy yaptığı yazılı açıklamada, “Şahsıma ve veya Belediye Meclis üyelerimize bu konu hakkında herhangi bir fikir sorulmamış, görüş bildirmemiz de talep edilmemiştir” dedi.

Yaşanan bu gelişmeleri üzülerek takip ettiklerini ifade eden Manisoy, reforma destek veren Belediyeler Birliği’nin tavrının nereye dayandığını da anlamlandıramadıklarını kaydetti.

“Belediyeler Birliği’nin kendilerini temsil etmediğini” vurgulayan Manisoy, belediyelerinin, zorlu ekonomik koşullarda herhangi bir borcu olmayan ve hiçbir dış kaynağa ihtiyaç duymadan ülkenin kendi ayakları üzerinde duran yegâne kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Manisoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Himayesi altında bulunan ve günden güne gelişen dört köye ve üç farklı sanayi bölgesine dün ve bugün olduğu gibi yarın ve her daim eksiksiz hizmet vermeye devam edecektir.

Tüm kamuoyuna ve halkımıza bildirmek isteriz ki, yapılması planlanan bu altı boş, gelişi güzel hazırlanmış, amacı sadece iş yapıyormuş gibi görünmek olan Yerel Yönetimler Reformu ile uzaktan yakından herhangi bir alakamız ve onayımız yoktur.”

