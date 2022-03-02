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Bafra-Mağusa’ya hızlı gemi projesi

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Ataoğlu, Bafra’da Golf ve futbol sahalarının, eğlence yerlerinin, restorantların olacağı, Bafra-Mağusa arası hızlı gemi taşımacılığının da olacağı bir çalışma yapacaklarını vurguladı

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Bafra-Mağusa’ya hızlı gemi projesi

 
Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 5 yıldızlı otellerin tesis sayısındaki payı yüzde 61 olduğu belirtilerek, alternatif turizm modellerinin geliştirilmesine yönelik projelerinin sorulması üzerine “5 yıldızlı yerlerimiz tabii ki birbirinden değerli, her yerde övünerek bunları söylüyoruz ama onun dışındaki modellerin de hayata geçmesi için çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı zaten sürdürüyorduk. Önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz” dedi.
Tarihi yerlerin ve köylerde yok olmaya yüz tutmuş yerlerin turizme kazandırılmasının önemine vurgu yapan Ataoğlu, Kongre - Toplantı Turizmi ve Spor Turizmi gibi modellerin gündemde olduğunu belirtti.
Mehmetçik İmar Planı yayımlandıktan sonra Bafra’da hayat bulacak proje ile ilgili bilgi veren Ataoğlu, “Mehmetçik İmar Planı tamamlandıktan sonra orada artık alternatif turizm modellerini de göreceğiz. Golf ve futbol sahalarının, eğlence yerlerinin, restorantların olacağı, Bafra-Mağusa arası hızlı gemi taşımacılığının da olacağı bir çalışma. Mehmetçik İmar Planı yayımlandıktan sonra bunlar hayat bulacak. Herhangi bir alternatif model üzerinde yapacağınız çalışmada öncesinde altyapısını hazırlamaktır esas olay. Bu çalışma detaylandırıldı. Eğlence yerlerinin, sahaların nereleri olacağı belli. Geminin nereden kalkacağının yeri de belli” şeklinde konuştu.
Girne Antik Limanı, Girne Turizm Limanı ve Gazimağusa Limanı’nın finansmanı yatırımcı tarafından sağlanacak modellerle yeniden düzenlenmesi yönünde çalışma başlatılacağını da belirten Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nın 4 etaplı bir proje olduğu, 1’inci etabın tamamlanmak üzere olduğu ve devamı için önümüzdeki günlerde Merkezi İhale Komisyonu’na başvurarak ihaleye çıkmasını hedefledikleri bilgisini verdi.
 
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