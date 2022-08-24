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Belediye çalışanları iş araçlarıyla Meclis’e giden yolu kapadı

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Belediye çalışanları iş araçlarıyla Meclis’e giden yolu kapadı

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü olağanüstü toplantısında görüşülecek Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek için eylem düzenleyecek belediye çalışanları iş araçlarıyla Meclis’e giden yolu kapadı.

Polis sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İŞ, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nın komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi talebiyle bugün genel uyarı grevi ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacaklarını açıklamıştı.

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