Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor

Türkiye-KKTC Su Temin Projesi boru hattında devam eden arıza nedeniyle ülke günlerdir susuz. Tüm belediyeler ülkedeki su kriziyle uğraşıyor





Türkiye-KKTC Su Temin Projesi boru hattında bir süredir devam eden arıza, ülkeyi henüz bitmeyen yaz sıcaklarında ‘susuzluk’ tehlikesine atarken seçim arifesinde belediye başkanlarını da zora soktu.

Tüm belediyeler ülkedeki su kriziyle uğraşıyor ve Belediye Başkanlarının önündeki tek gündem de dağıtım sorunları…

Kıbrıs Postası’nın ulaştığı ancak konuşmayı reddeden bazı önemli belediye başkanları, içinde bulundukları su kriziyle uğraştıkları için ‘konuşmaya mecalleri’ olmadığını açıkça ifade ederken geçtiğimiz haftalarda ilgili Bakan Dursun Oğuz, mecliste yaptığı bir konuşmada belediyelerin bu konuda çalıştığını “ortalığı velveleye vermenin anlamsız olduğunu" ifade etmişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye'den KKTC'ye borularla gelen suda yaşanan sıkıntının 25 Eylül'de giderileceği açıklanmıştı.

