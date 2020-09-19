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Küçük işletmeleri ve çalışanlarını korumalıyız

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Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, geçmişte açıklanan 1’nci ve 2’nci paketlerdeki kredi programlarına başvuruların beklenen düzeyde olmadığını vurguladı

Küçük işletmeleri ve çalışanlarını korumalıyız
 
 
 Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, hükümetin devreye sokacağı 3’ncü ekonomi paketine karşın “can suyu” niteliğinde olan kredilere erişemeyen işletmeler olduğunu belirtti, koşulları yerine getirdikleri halde bu kredilerden yararlanamayan işletmelerin sorunlarını Oda’ya iletmelerini istedi ve amaçlarının “özellikle küçük işletmeleri ve çalışanlarını koruma altına almak” olduğunu vurguladı.
Turgay Deniz, 3’ncü ekonomik paketin aslında 1’nci ekonomik paket için yaptıkları önerilerden oluştuğunu belirterek, kabul edilen kredi destekleri ile piyasaya destek vermeyi amaçladıklarını açıkladı. Paket’in yakında yürürlüğe gireceğini belirten Deniz, geçmişte açıklanan 1’nci ve 2’nci paketlerdeki kredi programlarına başvuruların beklenen düzeyde olmadığını ve bankaların da kredi kullanımını zorlaştırdığını açıkladı.
Deniz, “Bizim amacımız özellikle küçük işletmeleri ve çalışanları koruma altına almaktır. Biz adamızda kimsenin işsiz kalmasını istemiyoruz. Gün kazanıp gün harcayan kişilere destek vermemiz lazımdır. Devletimiz de, bizim önerilerimiz ışığında, küçük işletmelere 5 ay süreyle, ayda 2 Bin TL destek veriyor. AB de bir destek programı açıklamıştır. ‘Can Suyu’ desteği adı altında açıklanan bu programda bazı sektörlerde 1-2 kişi çalıştıranlara 12 bin TL; 2-5 işçi çalıştırana da 18 Bin TL’lik bir hibe veriliyor. Bunlar da faydası olabilecek yardımlardır” dedi.
 
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