Bedelli Askerlik Yasası değişiyor

Bakanlar Kurulu kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Yeni sistem devreye konulana kadar gerek süpermarket, gerek market, bakkallar ve off-licanselerin bu süre zarfında akşam 22.00’de kapatma zorunluluğunu yürürlükten kaldırdıklarını dile getiren Özersay, toplantıda bu yasağı kaldırma yönünde karar aldıklarını kaydetti.

“POLİS ÖRGÜTÜ SINAV VE DERECE YÜKSELME TÜZÜĞÜ” ONAYLANDI

“Polis Örgütü Sınav ve Derece Yükselme Tüzüğü” yani terfi tüzüğü olarak bilinen tüzüğü de bazı değişiklikler yapıldıktan sonra onaylama yönünde karar aldıklarını da dile getiren Özersay, Polis örgütü içerisinde yeni göreve gelen yeni yönetim ile istişare ederek ilgili sınav ve derece yükselme tüzüğünü yürürlüğe koyma kararı aldıklarını belirtti.

BEDELLİ ASKERLİK YASASINDA DEĞİŞİKLİK …

Bedelli askerlik imkanı ile bağlantılı Askerlik Yasası’nda, Değişiklik Yasa Tasarısını da değerlendirerek karara bağladıklarını dile getiren Özersay, bu tasarıyı Meclise sevk etme kararı aldıklarını söyledi.

Buna göre dört temel noktaya içeren Askerlik Yasasında değişiklik hususunu özetleyen Özersay, bunlardan birincisinin; 1 Ocak 2016 tarihi öncesinde gerek yoklama kaçağı gerek firar durumunda olan, yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların belirli bir miktar ödeme yapma suretiyle mükellefiyet hizmetlerini yerine getirebilmelerine imkan sağlayacak, mağdur olmalarını önleyecek bir tür af içeren bir değişiklik maddesi olduğunu kaydetti.

15 GÜN ASKERLİK YAPAN 3 BİN STERLİN ÖDEYEREK DİĞER 15 GÜNDEN MUHAF OLACAK

Özersay, diğer maddeyle ise, daha önce, yurtdışında gerek eğitim gerekse çalışma maksadıyla bulunuyor olma hasebiyle, yasanın 15. Maddesi altında özel statüden yararlanan kişilerin 15 günlük askerlik hizmetlerini yerine getirdikten sonra geriye kalan 15 günlük askerlik hizmetlerini bu salgın nedeniyle yapmalarına gerek olmaksızın sadece 3 Bin Sterlin ödeme yaparak geriye kalan 15 günü yapmaktan muaf olmaları ve askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklarını kaydetti.

30 GÜN ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN 6 BİN STERLİN ÖDEYEREK MUAF OLACAK

Özersay ayrıca, gerek eğitim gerek yurtdışında çalışma çerçevesinde özel statüde bedelli askerlik hak kazanmış ancak henüz hiç askerlik yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanların yani 30 gün askerlik yükümlülükleri olanların 6 bin Sterlin ödeyerek mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılmalarına ilişkin düzenleme yaptıklarını belirtti.

YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR BİN STERLİN ÖDEYEREK ASKERLİKTEN MUHAF OLACAK

Yurtdışında doğan ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili özel düzenleme de yaptıklarını dile getiren Özersay, özel statü ile bedelli hakkı bulunanların 31 Aralık 2022 tarihine kadar kendileri tercih ederse, Bin Sterlin ödeme yaparak mükellefiyet hizmetlerini yerine getirmiş sayılacaklarını kaydetti.

Yapılan bu düzenlemeleri Bakanlar Kurulu kararı olarak onaylandıklarını ve bunların yasa değişiklik tasarısı olduğunu vurgulayan Özersay, bu tasarının Meclis’te ilgili komitelerde görüşülüp Genel Kurul’da onaylandıktan ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ÇALIŞMA İZİNLERİNİN UZATILMASI İÇİN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ…

Bugün yapılan toplantıda salgın nedeniyle çalışma izin süresi dolanların yani Mart ayı içerisinde salgın başladıktan sonra çalışma izinlerini uzatamayanların çalışama izinlerinin uzatılmasına imkan verecek şekilde tüzükte değişiklik yapılmasına da karar verdiklerini dile getiren Özersay, gerek turist vizesi ile ülkeye girmiş ama salgın nedeniyle süreleri dolmuş olanların gerekse öğrenci izinleri ile ilgili olarak süreleri dolmuş olanlara bazı kolaylıklar getirerek, sürelerinin uzatıldığını, çalışma izinleri olarak da kolaylık getiren tüzük değişikliğine gittiklerini söyledi.

“MOTORLU ARAÇ VE YOL TRAFİK YASA TASARISI” ONAYLANDI

“Motorlu Araç ve Yol Trafik Yasa Tasarısı”nı da onaylayarak Meclise sevk ettiklerini de dile getiren Özersay, bu yasa tasarısının Meclis’te onaylandıktan sonra araç muayene istasyonlarının kurulması ve bu hizmetin özelden alınması yönünde bir kapı açacak olan ve istasyonlarda çok daha hızlı ve kaliteli hizmetin alınması yönünde imkan verilecek bir adım atıldığını kaydetti.

ELEKTRİK BORCUNU ÖDEYEMEYENLERE YENİ ÖDEME İMKANI…

Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını dile getiren Özersay, bunun da daha önce salgın döneminde borcunu ödeyemeyenlere bir imkan yaratıldığını, bu salgın döneminin uzamasıyla borcunu ödeyememiş olanlara yeni taksitli ödeme imkanı yaratan bir karara da Bakanlar Kurulu olarak imza attıklarını kaydetti.