Beyarmudu Belediye Başkanı Bebek: “Sadece Türkler değil, orada Rum da, İngiliz de bu yolu kullanacak. Biz aslında tüm hepsine hizmet veriyoruz… Umarım en kısa zamanda çözülür ve bu yol yapılır ve vatandaşın hizmetine sunulur”

KKTC’nin Yiğitler köyünden Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile’ye yol yapımı çalışmalarına başlamasıyla BM Barış Gücü ve KKTC arasında ortaya çıkan “yol krizi”nin aşılması ve soruna diplomatik yollardan çözüm bulunulması amacıyla taraflar arasında görüşmeler yürütülüyor.

Cuma sabah saatlerinde, Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yürütülen yol yapımı çalışmaları esnasında BM Barış Gücü’nün yol çalışmalarına müdahale etmek istemesi üzerine BM Barış Gücü askerleri ve KKTC polisi arasında gerginlik ve kısa süreli bir arbede yaşanmıştı.

Olayların ardından Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, Pile-Yiğitler yolu yapımı projesinin tamamen “insani” amaç taşıdığını, Pile köyünde yaşayan vatandaşların, KKTC topraklarına ve Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler yolu yapımına başlandığını vurgulayarak, BMBG’nin yol yapımına müdahalesini “kabul edilemez” olarak nitelendirmişti.

Cuma günü yaşanan olaylar sonrası, KKTC yetkilileri ile Birleşmiş Milletler yetkilileri hafta başı konuyu ele almak üzere görüşmelerde bulunurken, bölgede yol çalışmaları ise devam ediyor.

Bölgeyi ziyaret eden Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Pile’de yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye girişlerde gerek BM Barış Gücü gerekse İngiliz Egemen Üs Bölgeleri polisi (SBA) tarafından geniş güvenlik önlemleri alındığını gözlemledi. Basının bölgeye girişlerine izin verilmedi.

Karma köy olan Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlar ise, Pile’ye giriş-çıkışlarda yaşadıkları sıkıntılara işaret ederek, bu sorunlarına çözüm olacağını ümit ettikleri Pile-Yiğitler yolunun bir an önce insanların hizmetine sunulması beklentilerini dile getirdiler.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ise Pile’de yaşayanların en büyük sıkıntısının “geçişler” olduğunu belirterek, soruna KKTC ve BM arasında bir uzlaşı bulunması ve yolun yapılarak oradaki halkın hizmetine sunulması ümidini dile getirdi.



Beyarmudu Belediye Başkanı Bebek: “Umarım bir şekilde uzlaşı sağlanır ve bu yol yapılır”



Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bölgedeki son gelişmelerle ilgili bilgi veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Pile-Yiğitler yolu çalışmalarının “çok yavaş” şekilde ilerlediğini belirterek, Birleşmiş Milletler ile Dışişleri Bakanlığı ile arasındaki toplantının sonucunun beklendiğini ifade etti.

Pile-Yiğitler yolu yapımının başladığı cuma günkü olayın yaşanmasını “hiç kimsenin” arzu etmediğini belirten Bebek, “Fakat Birleşmiş Milletler Barış Gücü ne yazık ki tarafımıza taraflı bir şekilde geldi. Tamamen bir ülkenin güdümü ile geldi” dedi.

KKTC’nin makul bir davranış sergilediğini ifade eden Bebek, “Bu toprakların Türk toprakları olduğunu ve burada yapılan yolun tamamen insani bir amaçla yapıldığını" vurguladı.

Bebek: "Yol, Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat ulaşımını sağlayabilmek, orada ev yapan, yerleşen insanların daha rahat malzeme getirmelerini sağlamak için yapılıyor. Bölgede tarımla, hayvancılıkla uğraşan bir sürü insanımız var. Türk tarafından o bölgeye arpa, balya ve inşaat malzemesi gibi malzeme ve ürün geçiremiyorlar. Kapıdan geçince İngiliz sorun çıkarıyor, Batı’dan geçiriyorsun orada SBA sorun çıkarıyor. Yani bir şekilde oradaki vatandaş izole edilme derecesine gelmiş. Türk nüfusu bin 500’lerden 500’lere geriledi. Elbette gelinen bu noktada KKTC hükümeti vatandaşları için bir çözüm bulmak zorunda kaldı ve yol çalışmaları başladı” şeklinde konuştu.

Bebek, “Fakat bu kadar tepkinin gelebileceğini hiç tahmin edemedik. İnsani amaçla yapılan bir yola bile BM Barış Gücü müdahale edebiliyorsa artık söylenecek söz kalmamıştır” diye devam etti.



“Olayların çıkma sebebi kesinlikle BM Barış Gücü’dür”



Pile-Yiğitler yolu çalışmalarına başlanacağı konusunda taraflara bir ay öncesinde bilgi verildiğini, tüm tarafların bu konuda bilgisi olduğunu belirterek, Pile’de cuma günü yaşanan olayların çıkma sebebinin BM Barış Gücü olduğunu söyledi.

Cuma günü kendisinin de bölgede olduğunu ifade eden Bebek, “Sabah saat 05.00’de On Evler bölgesinde BM Barış Gücü 22 araçla geldi. Yaklaşım doğru değildi; 22 araçla geldiler, beton bloklar ve dikenli tellerle geldi. BM’nin ‘burası Rum toprağı buradan çekilin’ diyerek bize telkinde bulundu. Biz bunun doğru olmadığını ‘burasının Türk toprağı olduğunu ve geri adım atmayacağımızı’ söyledik” dedi.

- “Sadece Türkler değil, orada Rum da İngiliz de bu yolu kullanacak.”

Beyarmudu Belediye Başkanı, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmasıyla yolun yapılması temennisini dile getirerek, “Umarım bir şekilde uzlaşı sağlanır ve bu yol yapılır… Sadece Türkler değil, orada Rum da İngiliz de bu yolu kullanacak. Biz aslında tüm hepsine hizmet veriyoruz. Fakat, BM’nin yaklaşımı neden böyle onu anlamaya çalışıyoruz…Umarım kısa zamanda çözülür ve bu yol yapılır ve vatandaşın hizmetine sunulur” dedi.

“Hem belediye, hem de hükümet olarak Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın yanındayız” diyen Bebek, “Orada yaşayan halkın hiçbir şekilde izole olmasını istemiyoruz. Pile halkından gelen talepler bizim için öncelikli ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elbette sorunlar var. Bu işin bir de ekonomik sorunu var. Orada yaşayan vatandaşların çoğu Rum kesiminde veya İngiliz üslerinde çalışıyor. Dengeleri sağlamak ve korumak durumundayız. Çok temkinli ve ılımlı yaklaşıyoruz” dedi.

-Beyarmudu giriş kapısının iyileştirilmesi konusu önümüzdeki haftalarda ele alınacak…

“Pile halkının en büyük sıkıntısı geçiş noktaları” diyen Bebek, “Ana giriş kapısı, Beyarmudu giriş kapısı gerçekten sıkıntılı. Kapı genişletilsin, ek kabinler konulsun diye birkaç kez proje çalışması yapıldı. Son günlerde bunla ilgili görüşmeler hızlandı, umarım en kısa sürede sonuçlanacaktır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar buradaydı, o da bu konuya bizzat dahil oldu. Önümüzdeki haftalarda kapı geçişleriyle alakalı bir toplantı yapılacak” şeklinde konuştu.

Batı kapısına ilişkin olarak ise Beyarmudu Belediye Başkanı Bebek: “Batı kapısını açtığınız zaman Pile halkı Batı’dan girer ana giriş kapısından da çıkabilir, fakat şu var: yarın İngiliz ‘kapıyı kapatıyorum’ diyebilir. Oradaki sorumluluk onların. O nedenle orada sıkıntı var…”dedi.

Bebek, “Bizim yapmamız gereken Beyarmudu Sınır kapısının genişletilmesi…Mevcut olan kabinlerin ortaya alınarak, 6 giriş, 6 çıkış olması ve giriş-çıkışların hızlandırılması... İngilizlerle yaptığımız görüşmelerde… Onlarda bir köprü var onlar da köprüyü genişletecekler. Aynı anda bu çalışmalar yapılacak. Umarım bunlar da bir an önce son noktaya ulaşır. Çünkü gerçekten kangren olmuş bir sorun, yıllardır devam ediyor” dedi.

Pile’de doğup orada yaşamını sürdüren bir vatandaş, “Köyden çıkış 1.5 saat alıyor…Beyarmudu kapısına ayrı bir araç bırakıyoruz, çocuklarımızla yaya olarak geçiyoruz. Bu yapılacak yol bizim toprağımızda olacak, en azından daha rahat geçeceğiz” dedi.

İsmini vermek istemeyen İngiliz üsler bölgesinde yaşayan diğer bir vatandaş ise, “24 saat böyle kuyruk var. Sadece Pile halkı değil, biz de ara bölgede olan bizler de bu şekilde sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pile-Yiğitler yolunun toplam uzunluğunun 11,6 km olacağı; ilk 7.5km’lik kısmının Yiğitler sınırları içerisinde, kalan 4,1 km’lik kısmının ise Pile sınırları içerisinde yer aldığı ve proje kapsamında yolun iki şeritten oluşacağı açıklanmıştı.