Bazı sendikalar genel grev yapıyor

Bazı sendikalar, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemine, bugün yapacağı genel grevle destek veriyor.



Sendikalar, genel grev yanında Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yapacak.

KTAMS ile Kamu-İş kamuda genel greve giderken, El-Sen ile HAKSEN de greve gidecek, KTÖS ise eyleme, lokal yerlerde yapacağı grevlerle destek verecek. Eyleme CTP, TDP, HP de katılacak.

