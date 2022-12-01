Bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti yarın 09.00-12.00 arasında, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyuları’nda yapılacak.

