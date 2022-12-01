banner875
banner885
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
5 0
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
7 0
 
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
10 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
13 0
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
8 0
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
22 0
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
11 0
banner878

Bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

banner476

banner825
Bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti yarın 09.00-12.00 arasında, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyuları’nda yapılacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.