Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa surlarındaki bayrak tartışmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.
Ataoğlu, bayrakların zaten orada var olduğunu, bunun yeni bir olay olmadığını kaydetti. Zarar gören direklerin tekrardan konulmasının söz konusu olduğunu ve kale üzerine bakıldığında birçok noktada bayrak direklerinin ve bayrakların var olduğunu ifade eden Ataoğlu, kaymakamlığın müracaatı sonrasında Anıtlar Yüksek Kurulu’nun verdiği kararın “oradaki betonarmeye karşı olduğunu”, bayraklara kimsenin karşı olmadığını vurguladı. Kendisinin de önceki gün bölgede olduğunu aktaran Ataoğlu, betonarmeyle ilgili gerekli çalışmanın başlatıldığını dile getirerek, “Bayraklar orada var olacak” dedi.
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