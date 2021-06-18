UBP’li vekil Hasan Taçoy, UBP kurultay sürecini değerlendirerek, “Oradaki rakibim beni yarı yolda bıraktı, bu kurultayda hesabı görülecek. Şimdi ikinci tur burada olacak, ben adayım net” ifadelerini kullandı





“BURADA HAKKI YENEN BENİM”

Kurultayda birinci çıkan

“Buradaki AK Parti temsilcileri görevden alındı, neden? Faiz Beye yardım ettikleri için... Esasında hakkı yenen benim. Oranın haberi olmadan sen yaptın bunu. Yaptırdığın bu hareket ne derece doğru? Sen benim hakkımı yedin.

İkinci gelen geri çekilir, ben istedim ki koşullar değişmeden aynen devam etsin. Ertesi gün geri çekilme oldu. Orada Faiz Bey, şart koştu. O günün Genel Sekreteri, Başbakan

“BIRAKSAYDI DA MÜDAHALE ORTAYA ÇIKSAYDI”

Süreç boyunca ortaya atılan iddiaların bir diğer noktası olan Türkiye’nin kurultaya müdahale ettiği yönündeki haberler hakkında da konuşan Taçoy, “Faiz Bey bıraksaydı da müdahale varsa ortaya çıksaydı” dedi.

“BEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ YÖNETİRKEN, FAİZ BEY KURULTAY İÇİN ÇALIŞTI”

Taçoy, “Cumhurbaşkanlığı seçimini ben yönettim. Ben hayatımda bir panadol bile içmedim. O dönemde tansiyon ilaçlarına başladım… İnsanları, çevreleri harekete geçirmek kolay değildi, bunlar organize edildi ama bu seçimin zaferinin sahibi çok oldu. Orada hiçbir iddiaya gerek yok, herkes kimin ne yaptığını biliyordu…” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde, kurultaya çalıştığını da savunan Taçoy, “Orada ince çizgi şudur, adaylığımızı devam ettirdiğimizi söylediğimiz an o geri çekildi. Ben geri çekilmeseydim Başbakan olacaktım. Ama ne olacaktı, fırsatçı olacaktım. İkinci olarak ben otursaydım, Saner’in yaşadığı şey olacaktı. Kurulan hükümetin şeklinde de çok büyük zorluklar var…” diye konuştu.

“BANA DESTEK VERENLERİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKMAM”

Ekim ayında yapılması planlanan kurultaya da işaret eden

"FAİZ BEY GELSİN BANA DESTEK VERSİN, TÜRKİYE İLE ARASINI DÜZELTEYİM"

Kurultayda kesinlikle aday olduğunun altını çizen Taçoy, şöyle devam etti:

“Kazanmak koltuk için değil, ortaya koyduğunuz vizyon içindir. Kazanmak budur. Taçoy’un manifestosu halkı için hazırlanmıştı. Ona yanaşması lazım. Ben adayım. Hakkım gasp edildi. Oradaki rakibim beni yarı yolda bıraktı. Bu kurultayda hesabı görülecek. Şimdi ikinci tur burada olacak. Ben adayım, net.

Faiz Beyin arası Türkiye ile kötüyse benim aram da iyiyse, gelsin bana destek versin Türkiye ile arasını düzelteyim.”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy , Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak, UBP kurultayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasan Taçoy , UBP kurultay sürecinde yaşananları değerlendirerek, Türkiye ve KKTC’nin uyum içerisinde çalışmak zorunda olduğunu ve 4’lü hükümet döneminden örnekler verdi. Taçoy, Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu da ifade ederek, “Sen de bu tecrübeye ulaş, senin de iyi olsun” şeklinde konuştu.“BURADA HAKKI YENEN BENİM”Kurultayda birinci çıkan Faiz Sucuoğlu ’nun Taçoy hakkında ortaya atmış olduğu iddialara da tepki gösteren UBP’li vekil Taçoy, şunları söyledi:“Buradaki AK Parti temsilcileri görevden alındı, neden? Faiz Beye yardım ettikleri için... Esasında hakkı yenen benim. Oranın haberi olmadan sen yaptın bunu. Yaptırdığın bu hareket ne derece doğru? Sen benim hakkımı yedin.İkinci gelen geri çekilir, ben istedim ki koşullar değişmeden aynen devam etsin. Ertesi gün geri çekilme oldu. Orada Faiz Bey, şart koştu. O günün Genel Sekreteri, Başbakan Ersan Saner beni aradı Faiz beyin geri çekileceğini, tek bir şartı olduğunu ve bu şartın benim geri çekilmem olduğunu söyledi. Ben bu okkanın altında ezilmem. Ben sürece devam ediyorum dedikten sonra bu karar geri çekildi. Esas hakkı gasp edilen benim. Ben yarışta iddialıydım. Her ne isterse olsun ben bu yarışta iddialıydım…”“BIRAKSAYDI DA MÜDAHALE ORTAYA ÇIKSAYDI”Süreç boyunca ortaya atılan iddiaların bir diğer noktası olan Türkiye’nin kurultaya müdahale ettiği yönündeki haberler hakkında da konuşan Taçoy, “Faiz Bey bıraksaydı da müdahale varsa ortaya çıksaydı” dedi.“BEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ YÖNETİRKEN, FAİZ BEY KURULTAY İÇİN ÇALIŞTI”Taçoy, “Cumhurbaşkanlığı seçimini ben yönettim. Ben hayatımda bir panadol bile içmedim. O dönemde tansiyon ilaçlarına başladım… İnsanları, çevreleri harekete geçirmek kolay değildi, bunlar organize edildi ama bu seçimin zaferinin sahibi çok oldu. Orada hiçbir iddiaya gerek yok, herkes kimin ne yaptığını biliyordu…” ifadelerini kullandı.Sucuoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde, kurultaya çalıştığını da savunan Taçoy, “Orada ince çizgi şudur, adaylığımızı devam ettirdiğimizi söylediğimiz an o geri çekildi. Ben geri çekilmeseydim Başbakan olacaktım. Ama ne olacaktı, fırsatçı olacaktım. İkinci olarak ben otursaydım, Saner’in yaşadığı şey olacaktı. Kurulan hükümetin şeklinde de çok büyük zorluklar var…” diye konuştu.“BANA DESTEK VERENLERİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKMAM”Ekim ayında yapılması planlanan kurultaya da işaret eden Hasan Taçoy , “Aday sayısı 4-5-6-7-8 olabilir… Bu kadar tecrübeden sonra geri çekilip o insanları yarı yolda bırakmam, bana destek verenleri yüz üstü bırakmam” şeklinde konuştu."FAİZ BEY GELSİN BANA DESTEK VERSİN, TÜRKİYE İLE ARASINI DÜZELTEYİM"Kurultayda kesinlikle aday olduğunun altını çizen Taçoy, şöyle devam etti:“Kazanmak koltuk için değil, ortaya koyduğunuz vizyon içindir. Kazanmak budur. Taçoy’un manifestosu halkı için hazırlanmıştı. Ona yanaşması lazım. Ben adayım. Hakkım gasp edildi. Oradaki rakibim beni yarı yolda bıraktı. Bu kurultayda hesabı görülecek. Şimdi ikinci tur burada olacak. Ben adayım, net.Faiz Beyin arası Türkiye ile kötüyse benim aram da iyiyse, gelsin bana destek versin Türkiye ile arasını düzelteyim.”