Baybars'tan İmar Planı vurgusu: "Hedefimizden vazgeçmedik"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı ile nihai hedefin; Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinin planlı gelişmesi, planlı gelişirken de hem bölgedeki insanların yaşam kalitesini artırmak, hem de ekonomik gelişmeyi sağlamak olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Baybars, bugün Gazimağusa Belediyesi’nde Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’ndaki “belirsizliğin ortadan kaldırılması ve yeni görüşleri belediye başkanlarıyla değerlendirmek” üzere toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Baybars, toplantının başında basına yaptığı açıklamada, bu ziyaret ve toplantı kapsamında Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında gelinen son durumun, yapılan yeni önerilerin değerlendirilmesi ve belediyelerin bu süreçteki katkıları konusunda bir görüşme yapacaklarını belirtti.

“HEDEFİMİZDEN VAZGEÇMEDİK, ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Toplantının faydalı olacağına inandığını ifade eden Baybars, temel amaçları olan her üç bölgede de planlı gelişmeyle, sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlayarak, bölge insanının yaşam kalitesinin arttığı, çevreyle bütünleşik, doğası, denizi, altyapısı, ulaşım ağlarıyla, turizimi, kültürü, tarihi miraslarıyla gelecek nesillere çağdaş ve uygun bir yerleşim tasarlama hedefinden vazgeçmediklerini ve bu yönde çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Baybars, 30 Ağustos 2019 tarihinde ikinci birleşik kurul toplantısıyla ortaya çıkan planda, Mütehhitler Birliği’nin de dahil olduğu hem devlet hem de sivil toplum örgütlerinden oluşan 150’den fazla farklı kurum kuruluşun bu konusunda görüş verdiğini belirterek, bu görüşler ışığında yerel yönetimler ve Şehir Planlama Dairesi’nin oluşturmuş olduğu teknik uzman heyetin asgari müstereklerde buluştuğu bir çalışma yapıldığına dikkat çekti.

Baybars, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ne hedeflendiği konusunda şunları kaydetti:

“Elbette buradaki nihai hedef, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinin planlı gelişmesi, planlı gelişirken de hem bölgedeki insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, hem de ekonomik gelişmeyi sağlayarak, kişilerin bu bölgelerde yaşarlarken, bölgede ticaret ve yatırım yaparken bölgenin öngörülebilir olması , belirsizliğin ortadan kaldırılması temel hedef olarak öngörüldü.”

Baybars, plan çalışmalarında bir yandan ekonomik hedefler ve sürdürülebilirlik ortaya konulurken diğer yandan da tarihi ve kültürel mirasımızın korunması, altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesi, ulaşım, çevre, rekreasyon, atık su, arıtma gibi mevzularında bir planlamayla çözülmesinin amaçlandığını ve bu hedefle de nihayetinde herkesin asgari müştereklerde memnun olabileceği bir plan tasarısının ortaya çıktığını belirtti.

İçişleri Bakanı Baybars, “geride kalan altı ay zarfında yapılan çağrılar ışığında tekrardan görüşlerin alınması noktasında elbette ki Müteahhitler Birliği’nin ve koalisyon ortağı UBP’nin ilgili komitesinin de sunmuş olduğu görüşlerin değerlendirileceğini” ifade etti.

Baybars, KTMMOB ile yaptıkları görüşme sonrasında amacın mevcut imar planının hayata geçmesi ama bu konuda yeni görüşler ortaya konulacaksa veya plan geçmeyecekse de bu konuda KTMMOB’un da görüş ortaya koyacakları yönünde ifadelerinin olduğunu söyledi.

Baybars, bu süreci çok fazla uzatmadan, belirsizliğe uğratmadan emirnamelerle değil, imar planlarıyla ülkeyi yönetme hedefinden sapmadan bir an evvel bu konuyu nihayete erdirmek istediklerini kaydetti.

MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ’NİN EYLEMİ VE YAPTIKLARI GÖRÜŞME…

Müteahhitler Birliği’nin yaptığı eylem nedeniyle son olarak bir görüşme de yaptıklarını ifade eden Baybars, “Müteahhitler Birliği’nin görüşlerini aktarmaktan daha çok UBP’nin vereceği görüşler doğrultusunda önümüzdeki tablonun net bir şekilde görülmesi ve belirsizliğin ortadan kaldırılması talep edildi”dedi.

“KOALİSYON ORTAĞIMIZIN GÖRÜŞLERİNİ İÇEREN TASLAK SANER TARAFINDAN VERİLDİ”

Baybars, dün Mecliste, kendilerine koalisyon ortaklarının görüşlerini içeren taslağın Ersan Saner tarafından verildiğini ifade ederek, Müteahhitler Birliği’nin imar planının hayata geçmesi ve müktesep haklar konusunda yaptığı talepleri de bu toplantıyla yalnızca İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi olarak değil, belediyeler ve teknik ekiplerle değerlendireceklerini ve planı nihayetlendireceklerini belirtti.

Baybars, “Dün aldığımız görüşleri bugün belediyelerimizle paylaşacağız ki daha önce onlarla yaptığımız gibi birlikte çalışarak sonuca ulaşabilelim” dedi.

