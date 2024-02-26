Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Yayla Sulama Birliği’nin denetlenmesini talep etti.

Konuyla ilgili BASS’tan yapılan açıklamada ilgili yasaya işaret edilerek, “Sendikamızın örgütlü ve yetkili olduğu Güzelyurt Bölge Sular Komitesi’ne bağlı Yayla Sulama Birliği’nin denetimi için İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz’a 3 Ocak 2024 tarihli yazı göndermemize rağmen Maliye Teftişi Denetleme Kurulu’nu denetime göndermemiştir.” denildi.

Yayla Sulama Birliği’ne ait yaklaşık 90 bahçe sahibi üye olduğu ifade edilen açıklamada, şu iddialara yer verildi:

“Yaklaşık 90 bahçe sahibi üye, bin 400 dönüm bahçe ile dönüm başına her hafta 30 ton su kullanımı yapmaktadır. Kısaca aylık 168 bin ton su kullanılmaktadır. 168 bin ton suyu ortalama ton başı 7 TL’den satarak, aylık 1 milyon 176 bin TL gelir elde edilmesi gerekmektedir.

Uzun zamandır Yayla Sulama Birliği’nde kayıt, muhasebe, gelir- gider denetimi olmadığından birlik büyük bir zarara uğratılmıştır. Konu ile ilgili denetimi başlatmak için İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz neyi beklemektedir?”

