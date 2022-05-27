Başmüfettişten duygulandıran paylaşım

Geçitköy - Çamlıbel bölgelerinde meydana gelen yangının ardından Başmüfettiş Turgül Tomgüsehan’ın paylaşımı şöyle:
"Geçmiş olsun Çamlıbel… Bir ucundan tutmaya çalıştım… yanan ağaçlarımız için çok üzgünüm..Geçmiş olsun KKTC"
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