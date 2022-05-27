BTM 2. Lig’de mücadele başlıyor

İktisatbank BTM 2. Lig’de sezon bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

Tüm maçların saat 17.30’da başlayacağı BTM 2. Lig’de 1. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

BUGÜN

1.GRUP

17.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu-Poy Rent A Car Yeşilyurt (İsmail Ercan)

2.GRUP

17.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Akdeniz-Yeşiltepe Ilgaz (Hüseyin Saçar)

17.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Yeşil Harnıp Kozanköy-Mevlevi (Zekai Töre)

3.GRUP

17.30 Gönyeli Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Pınarbaşı (Murat İzci)

17.30 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy-Şirinevler (Serdar Gürpınar)

4.GRUP

17.30 Balıkesir Stadı’nda Kırıkkale-Aslanköy (Cemre Malek)

5.GRUP

17.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Güvercinlik-Çayönü (Ahmet Genç)

17.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Tuzla-Yenişehir (Yusufcan Dönder)

6.GRUP

17.30 Geçitkale Stadı’nda Mutluyaka-Ötüken (Halil Atlar)

7.GRUP

17.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Yarköy-Ergazi (Hakan Ünal)

17.30 Mehmetçik Stadı’nda Bafra-Ardahan (Mehmet V.Çelik)

29 MAYIS 2022, PAZAR

1.GRUP

17.30 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Gayretköy (Fatih Bardakçıoğlu)

17.30 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren-Zümrütköy (Şahin Coşkun)

2.GRUP

17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Çamlıbel-Kalkanlı (Arif Malek)

3.GRUP

17.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Bahçeli-Alayköy (Ferhat Tuna)

4.GRUP

17.30 Cihangir Stadı’nda Yeniceköy-Pergama (Yusuf Atlar)

5.GRUP

17.30 Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda Pile-Korkuteli (Necmi Bulut)

6.GRUP

17.30 Geçitkale Stadı’nda Autorite Civisil-Alaniçi (Ali Eren Orçan)

17.30 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar-SFC Boğaziçi (Burak Mandıralı)

7.GRUP

17.30 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz-Kaplıca Karadeniz 61 (İsmail Egeli)

