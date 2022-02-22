AB’den Rusya’nın AB piyasasına erişimini kısıtlayan yaptırım önerisi

AB’nin Rusya’ya ilk yaptırımlarının Ukrayna’daki ayrılıkçıları tanıyanları, bazı Rus bankalarını, Rusya’nın AB piyasalarına erişimini, ayrılıkçılarla ticareti kapsaması bekleniyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da 5 Rus bankasını hedef alan yaptırımları devreye alacaklarını duyurdu

Avrupa Birliği Rusya’nın AB piyasalarına erişimini kısıtlayacak yaptırımlar önerdi. Yaptırımlar 3 Rus bankasını da hedef alıyor.

AB'nin hazırladığı yaptırım paketinin içeriğindeki öneriler "Rusya'nın yasa dışı kararlarını alanların, Rus ordusu ve ayrılıkçı bölgelerdeki operasyonları finanse eden bankaların, gerginliği tırmandırıcı ve saldırgan politikaların finansmanını sınırlandırmak için Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye piyasaları ile mali piyasa hizmetlerine erişim imkanlarının, sorumluların yasa dışı ve saldırgan eylemlerinin ekonomik sonuçlarını hissetmeleri amacıyla ayrılıkçı iki bölgenin AB ile ticaretinin" hedef alınmasını kapsıyor.

İngiltere de 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı

AB’nin yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson da devreye alınacak yaptırımların beş Rus Bankasını kapsayacağını belirtti.

Johnson, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Johnson ayrıca Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişiye yaptırım uygulanacağına da işaret ederek "(Bu kişilerin) İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıklar dondurulacak, ilgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve İngiltere’de kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız." dedi.

AB, İngiltere ve ABD Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bağımsızlıklarının tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamasının ardından yaptırımları devreye alacaklarını açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.