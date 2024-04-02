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Basın-Sen’den TAK’taki terfi sürecine eleştiri

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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), yazılı sınavda başarılı olan bazı personelin terfi almasının engellendiği iddiasıyla Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) yönetimini eleştirdi.

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Basın-Sen’den TAK’taki terfi sürecine eleştiri
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Sendika Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, ajansı anti demokratik şekilde yönettiğini iddia ettiği TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya “toplumun malı olan bir kurumun müdürü olduğunu” hatırlatmak istediğini kaydetti.
“TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’yı Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na itaat etmekle” eleştiren Basın-Sen, adayların performansının amirlerin iki dudağının arasından çıkacak şekilde notlandırıldığını iddia etti. Basın-Sen, Gürdallı’nın bu yöntemi gerek kendisinin, gerekse de itaat ettiği kesimlerin hazmetmediği ve kendilerine biat etmeyen kişilerin önünü kesmek için kullandığını öne sürerek “bu kişinin o koltuktan gitme vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.
Basın-Sen açıklamasında, Gürdallı ile birlikte ajansı keyfi şekilde yönettiği savunulan tüm isimler ve örgütler de suç ortaklığı yapmakla eleştirildi.
 
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