"Basın Günü'nü buruk karşılıyoruz"

Sektörün ve basın emekçilerinin yaşadığı sorunların yıllardır her düzeyde dile getirildiğini kaydeden Özuslu, başta haksız rekabet, altyapısızlık ve vizyonsuzluk olmak üzere birçok sorunun özgür basını ve basın özgürlüğünü tehdit ettiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), bir yandan Corona virüsü tehdidi, diğer yandan derinleşen sosyo-ekonomik sorunlar ve medya sektörü ile basın emekçilerinin yaşadığı olumsuzluklar yüzünden 11 Temmuz Kıbrıs Türk Basın Günü’nün buruk şekilde karşılandığını bildirdi.

11 Temmuz Kıbrıs Türk Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan KTGB Başkanı Sami Özuslu, virüs tehlikesi nedeniyle bu yıl geleneksel Basın Günü etkinliklerini iptal ettiklerini hatırlattı.

Sektörün ve basın emekçilerinin yaşadığı sorunların yıllardır her düzeyde dile getirildiğini kaydeden Özuslu, başta haksız rekabet, altyapısızlık ve vizyonsuzluk olmak üzere birçok sorunun özgür basını ve basın özgürlüğünü tehdit ettiğini vurguladı.

Coronavirüsü sürecinde basının çok daha ağır koşullara girdiğini ve bunun sonucunda bazı gazetelerin baskılarını durdurmak zorunda kaldığını anlatan Özuslu, son üç ayda özel sektörde çalışan çok sayıda basın emekçisinin işsiz kaldığını, birçoğunun da zaten düşük olan gelirinin azaldığını belirtti.

“Salgın tehdidinin ilk gününden itibaren hükümet yetkililerini uyardık, öneriler sunduk ama dikkate almadılar” diyen Özuslu, Covid sürecinde birçok ülkede basına özel teşvik ve hibe programları uygulandığını ifade etti.

Özellikle “kapanma döneminde” basının ne kadar önemli bir role sahip olduğunu herkesin gördüğünü kaydeden Özuslu, “İnsanlarımız o kaygı dolu günlerde evlerinde kapalıyken doğru bilgiye ulaşmak ve bilgi kirliliğinden uzak durmak için basınımıza dört elle sarıldı ama ne yazık ki hükümetimiz sırtını döndü” ifadesini kullandı.

“KABUL EDİLEMEZ BİR VİZYONSUZLUK”

Hükümeti “Diyalog TV’nin TÜRKSAT uydusu üzerinden yaptığı yayınların Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından durdurulmasına seyirci kalmakla” eleştiren Özuslu, KKTC’nin kendi TV’lerini izleyiciye ulaştıracak bir mecraya sahip olmamasını da “kabul edilemez bir vizyonsuzluk” diye niteledi.

Sami Özuslu, KTGB’nin başta basın özgürlüğü olmak üzere medya alanıyla ilgili her konuda görüş ve öneri üretip bunu toplumla paylaşmaya, her platformda katkı koymaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.