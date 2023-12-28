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Başbakanlık’ta “Güvenlik” toplantısı

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Üstel: “Ülkemizde 31 Aralık gününün ve gecesinin en güvenli ve huzurlu şekilde geçmesi için gerekli tüm önlemler alın”

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Başbakanlık’ta “Güvenlik” toplantısı
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Başbakan Ünal Üstel, yeni yılda alınacak önlemleri görüşmek üzere Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür 2'inci Yardımcısı Zafer Zaifer, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile başbakanlıkta toplantı gerçekleştirdi.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıya, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu,  Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu katıldı. 
Toplantıda vatandaşların yeni yıl kutlamalarını sorunsuz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için alınan önlemler görüşüldü.
-Üstel
Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, “Vatandaşımızın güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir. Ülkemizde 31 Aralık gününün ve gecesinin en güvenli ve huzurlu şekilde geçmesi için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bu vesileyle yeni yılın, tüm halkımıza barış, mutluluk, sağlık ve esenlik getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını içtenlikle kutluyorum” dedi.
-Kuni
PGM Müdürü  Kasım Kuni de konuşmasında, yeni yıl günü ve gecesi için tüm polis gücünün  görevde olacağını ifade ederek, halkın yeni yıla huzurlu ve sağlıklı girebilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurguladı.
Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, "Polis Teşkilatı olarak ilçelerimizde, halkımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girebilmesi için trafik ve asayiş konularında üst düzey tedbirler alınmış olup, görevi başında bulunacak personelimiz tam kapasitede çalışacaktır" dedi.
 
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