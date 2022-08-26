Başbakanlık ışıklarında pazar günü farklı trafik düzenlemesine gidilecek



Yağmur suyu drenaj çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), pazar günü şehrin içinden gelen araçların Başbakanlık ışıklarından Mehmet Akif Caddesi’ne, Ortaköy istikametinden gelenlerin ise Taşkınköy-Göçmenköy istikametine yönlendirileceğini duyurdu.



LTB’den yapılan açıklama şöyle:



“Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde yapılan yağmur suyu drenaj çalışmaları kapsamında 28 Ağustos Pazar günü karşılıklı çalışan yollar arasında karşıdan karşıya geçiş çalışması yapılacaktır.



Şehrin içinden gelen araçlar Başbakanlık ışıklarından Mehmet Akif Caddesi’ne, Ortaköy istikametinden gelenler ise Taşkınköy-Göçmenköy istikametine yönlendirilecekler.”