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Başbakanlığa bu kez Belediye başkanları yürüdü

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Belediye başkanları, Başbakanlık önünde yaptıkları açıklamada, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası’nın geçmesini, emekli belediye başkanlarını ilgilendiren maaş sorununun giderilmesini ve belediyelere Covid 19 desteğinin verilmesi talebinde bulundu

Başbakanlığa bu kez Belediye başkanları yürüdü
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne bağlı belediye başkanları, belediyelerin sorunlarına dikkat çekmek için bir araya gelerek, Başbakanlık’a yürüdü. 
Belediye başkanları, Başbakanlık önünde yaptıkları açıklamada, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası’nın geçmesini, emekli belediye başkanlarını ilgilendiren maaş sorununun giderilmesini ve belediyelere Covid 19 desteğinin verilmesi talebinde bulundu.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki belediye başkanları, konuların değerlendirmesini yapmak üzere Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi. 
ÖZÇINAR
Mahmut Özçınar, toplantı öncesinde konuyla ilgili açıklamasında, çözüm bulunmasını talep ettikleri sorunlara değinerek, “Hükümetten beklentimiz bu ülkenin iki yönetim bacağı olan yerel ve merkezi yönetimlerin eşgüdümlü çalışması. Başbakan’la sonuç odaklı bir görüşme yapacağız” dedi.
Özçınar, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası’nın 2008’den beri hazır olmasına rağmen, her Meclis dönemi kadük olduğunu belirterek, şu anda Meclis’e taşınan yasanın bu yıl itibariyle tamamlanması ve geçmesini talep ettiklerini kaydetti.
Belediyeler olarak zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Özçınar, pandemi nedeniyle yerel gelirlerdeki kayıplarının giderilmesi için hükümetten destek beklediklerini vurguladı. 
12 yıldır ödemeleri devlet tarafından yapılan 74 civarındaki emekli belediye başkanına ödemelerin bundan sonra belediyeler üzerinden yapılmasıyla ilgili bir bildirim aldıklarını kaydeden Özçınar, bu konuyu da görüşeceklerini söyledi. 
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