“Başbakan, Üst Komite’nin kararını değiştiremez”

Ombudsman Emine Dizdarlı: “Başbakan, güneyde çalışan işçileri en erken bir zamanda Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne yönlendirmeli”



Ombudsman Emine Dizdarlı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 14 Aralık 2020 Tarihli Kararlarının Başbakanlık tarafından iyileştirilmesine yönelik açıklama yaptı, Başbakan’ın veya Başbakanlığın söz konusu kararı iyileştirme, değiştirme, göz ardı etme veya uygulamama gibi bir yetkisi olmadığını açıkladı. Ombudsman, Başbakan’ın güneyde çalışan işçileri en erken bir zamanda Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne yönlendirmesi, usulüne uygun bir müracaat yapmalarını sağlaması ve bunun neticesinde Komitenin bu konuyu değerlendirmesine olanak tanıyana kadar KKTC Başbakanlığı kararını iptal etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yasa tahtında yetkili merciinin Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi olduğundan 14 Aralık 2020 tarihli kararlara aykırı işlem yapan kişiler ve/veya geçiş noktalarında görev yapan Muhaceret Memurları suç işlemiş olacaklarına da işaret eden Ombudsman, haklarında idari yaptırımlar ile cezaların da uygulanabileceğinin altını çizdi.

