Yurtlar iflasın eşiğinde

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, yurt dışında 45 bin öğrenci bulunduğunu, yurtların şu anda boş kaldığını ve aldıkları kredileri ödeyemez hale geldiklerini belirterek “Dayanacak gücümüz kalmadı” mesajı verdi



Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkan Vekili Ekrem Soyşen, online eğitim kararının değişmesi gerektiğini savunarak, "45 bin öğrenciyi adaya geri getirebiliriz" dedi.

Soyşen yaptığı yazılı açıklamada, sıkıntılı dönemde öğrencilere karantina desteği sunduklarını, ancak birçok yurdun şu anda boş olduğunu söyledi.

Covid 19 vakalarının yok denecek kadar az olduğu Temmuz ayında öğrencileri ülkeye geri getirmek için girişimler yaptıklarını, ancak Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin online eğitim kararına paralel, özel üniversitelerin de online eğitim kararı almasıyla gerek esnaf, gerekse kendilerinin büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Soyşen, aldıkları kredileri ödeyemez hale geldiklerine işaret ederek, “Faizler ile ilgili kısıtlama veya borçların ötelenmesi gibi bazı taleplerimiz oldu, hükümetten herhangi bir yanıt alamadık” dedi.

Şu anda yurtların boş olduğunu ifade eden Soyşen, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz gitti ve giden öğrenciler adaya gelmek istiyorlar. Biz de öğrenci birlikleri ile görüşüyoruz. Adamızın güvenliğinden dolayı ikinci dönem öğrencilerimiz ülkede eğitim görmek istiyorlar. Önümüzdeki 3 aylık süreçte öğrenci getirebiliriz. Yurt dışında 45 bine yakın öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin belli bir kısmını ilk etapta getirebiliriz. Bununla ilgili belli çalışmalarımız var."

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun kendileriyle görüşmek istediğini belirten Soyşen, bundan önceki dönem hükümetten herhangi bir destek alamadıklarını, çalışanları için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiklerini, fakat bu aydan itibaren artık dayanacak güçlerinin kalmadığını kaydetti.

