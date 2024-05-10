Başarıdan başarıya koşan gençlerimiz var!

Yerel ve uluslararası düzeyde rekabet etme fırsatı yakalayan ve başarılı olan genç sporcularımız Evkaf Genç Destek Hediye Çekleri ile ödüllendirilmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda KKTC Okul Sporları müsabakalarında dereceye girerek Mersin’de düzenlenen Okul Sporları Kick Boks Genç A ve B Kategorisi Türkiye Şampiyonası’nda kendi kategorilerinde üstün başarı göstererek Türkiye üçüncüsü olan başarılı öğrencilerimiz Emine Öksüz ve Hatice Öksüz, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’in misafiri oldu.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Tümer, Türkiye Şampiyonasında gösterdikleri başarıdan ötürü öğrencilerimize Evkaf Genç Destek hediye çeklerini teslim etti.

Sadece bireysel başarılar elde etmekle kalmamış, aynı zamanda ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmiş olan Öksüz kardeşleri başarılarından ötürü gönülden tebrik ettiğini belirten Tümer, gençlerimizin spor yapma ve rekabet etme isteklerini arttıracak ve onları gelecekteki hedeflerine motive edecek daha nice projelere imza atmaya hazır olduklarını belirtti.

Sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak, bu tür organizasyonların gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağladığını söyleyen Tümer, ayrıca sporun disiplin, dayanıklılık ve kararlılık gibi değerleri de gençlerimize aşıladığını vurguladı.