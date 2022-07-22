Barış Harekatı’na ilişkin yeni fotoğraflar

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Barış Harekatı’na ilişkin fotoğraflar paylaştı.
Bakanlığın resmi twitter hesabından “Tarihte Türk Ordusu” ifadesiyle yapılan paylaşılan iki fotoğrafta 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs’a çıkan Türk askerleri ve onları sevinçle karşılayan Kıbrıs Türkler, mücahitler yer alıyor.
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