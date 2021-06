Bankalar Birliği’nde yeni dönem

Bankalar Birliği Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim belirlendi

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) 2020 yılı olağan genel kurul toplantısını 28 Mayıs’ta gerçekleştirdi.Birliğin geçen yıl hizmete açtığı Lefkoşa-Köşklüçiftlik bölgesinde bulunan özel tasarım iç ve dış mimariye sahip merkez binasında, pandemi ile mücadele kriterleri gözetilerek gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur’un Birlik Tüzüğü gereği yapılacak Yönetim Kurulu ve Denetçiler kurulu seçimleriyle ilgili olarak bilgi vermesinin ardından, Birlik üyeleri Genel Kurul gündemini yönetecek Divan üyelerini seçerek toplantıya başladı.Divan Başkanlığını Nova Bank Ltd Genel Müdürü Bülent Berkay, Divan Başkan Yardımcılığını Şeker Bank (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Özcan Tekgümüş, Divan Katipliklerini TEB A.Ş. KKTC Ülke Müdürü Serhan Tuğyan ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. KKTC Ülke Müdürü Serkan Ceyran yaptı.Divan Başkanı Bülent Berkay, açılış konuşmasında içinden geçilmekte olan pandemi sürecini eksik, yanlış, çelişkili kararlarıyla sık sık zorlaştıran bazı idari ve siyasi kararlara rağmen sektörü ayakta tutmaya çalışan Birlik başkan ve yönetimine teşekkür ederek, yapımı tamamlanan çağdaş donanımlı binanın Bankalar Birliği’nin çalışmalarına yeni normalde ivme katacağına inandığını vurguladı. Berkay’ın konuşmasının ardından faaliyet raporunu sunmak üzere Birlik Başkanı Olgun Önal kürsüye geldi.Görev süresinde yapılanları anlatmak amacıyla söz alan Birlik Başkanı Olgun Önal, pandemi sürecinde tüm iç ve dış temaslara ev sahipliği yapan yeni birlik binasının hizmete açılması ve sıkıntılı dönemlerin atlatılmasında gösterdikleri özverili, dayanışma ruhuna uygun çabalar nedeni ile yönetim kurulu üyeleri yanısıra Birlik personeline teşekkür etti.Pandemi ile mücadele sürecinin finansal boyutunu birlikte yönettiklerini, bankaların finansal aracılık fonksiyonlarını yeterli ve gerekli düzeyde yerine getirdiğini vurgulayan Önal, reel sektörün, esnafın, üreticinin, tüketicinin desteklenmesi yönünde atılması gereken adımları birlikte ve gecikmeden attıklarını, bankaların kamu maliyesine olan sorumluluklarını zamanında yerine getirdiklerini ve gerektiğinde ek mükellefiyetler üstlenmekten çekinmediklerini kaydetti. Önal yaşanan olağanüstü sıkıntılı dönemde bankacılık sektörünün topyekün çok iyi bir sınav verdiğini belirtti.Gerek ülkede gerekse yakın coğrafyadaki aşılanma hızlarına bakıldığında yaz ortası ile birlikte olağanüstü dönemin sonuna doğru ilerlendiğinin görüldüğünü anlatan Önal, “ülkedeki ekonomik faaliyetlerin tekrar normale dönmesi ile birlikte ortaya çıkacak yeni finansal ihtiyaçları karşılamak için yine hep birlikte sahada olacağız. Dileriz bu Genel Kurulumuz pandemi gölgesinde yaptığımız son toplantı olur, normalleşme adımları artık başlar ve ülke ekonomimiz hızlı bir toparlanma sürecine girer ” şeklinde sözlerini tamamladı.Konuşmaları takiben, yönetim kurulu faaliyet raporu, 2020 yılına ait Bilanco Gelir/Gider Hesapları ile 2020 yılı Denetçiler Raporu ve 2021 Yılı Bütçe Tasarısı görüşülerek oybirliği ile onaylandı. Genel Kurul’da daha sonra gündemde yer alan Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu’nun seçimleri yapılarak yeni yönetim kurulu belirlendiKuzey Kıbrıs Bankalar Birliği olağan genel kurulunda 2 yıl süre ile göreve seçilen yönetim kurulu üyeleri şunlar oldu:Olgun Önal, İktisat Bankası Ltd. Genel MüdürüCengiz Erçağ, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Genel MüdürüKemal Ataman, K.T. Koop. Merkez Bankası Ltd. Genel Müdürüİlkin Yoğurtçuoğlu, Limasol Türk Koop. Bankası Ltd. Genel MüdürüMazher Zaheer, Creditwest Bank Ltd. Genel MüdürüSevda Özen, GarantiBBVA A.Ş. KKTC Ülke MüdürüAhmet M. Karavelioğlu, Albank Ltd. Genel MüdürüBirlik Denetçiler Kuruluna ise 2 yıllık süre için Asbank Ltd. (Çağatay Karip, Genel Md.) ve Yakın Doğu Bank Ltd. (Selami Kaçamak, Genel Md.) seçildiler.Genel Kurul çalışmaları, dış murakıp atanması ve üye banka temsilcilerinin dilek ve temenniler bölümünde görüşler aktarmasıyla son buldu.