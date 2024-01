"Bana hep her yer yıkılsa burası yıkılmaz gibi geliyordu"

İsias Otel duruşmasında 8’inci tanık Nusret Yıldız ifade verdi

İsias Otel çalışanlarından Nusret Yıldız, depremin ardından enkaza gitmediğini ancak önünden geçtiğini ve çok şaşırdığını belirterek, “Bana hep her yer yıkılsa da burası yıkılmaz gibi geliyordu” dedi.

İsias Otel davası üçüncü gününde, tanıkların dinlenmesiyle sürüyor.

8’inci tanık Nusret Yıldız, Ahmet Bozkurt’la bir akrabalık bağı olduğunu söyledi.

İsias Otel sahiplerini tanıdığını, son 10 yıldır da muhasebe işlemleri, vergileme beyanname işlemlerini yaptığını anlatan Yıldız, bu işlemleri yaparken Ahmet Bozkurt ve Celal Görücü’den yardım aldığını bildirdi.

Otel sahibinin oğlu Efe Bozkurt’un son iki yıldır bir alıştırma evresinde olduğunu ve işleyişi öğrenmeyi çalıştığını kaydeden Yıldız, “Hem babaları hem büyük patron olarak kararları Ahmet Bozkurt alıyordu. Ahmet Bozkurt en çok altta lobide duruyordu, özel bir odası olup olmadığını bilmiyorum.” dedi.

Yıldız, son birkaç yılda otelde mefruşat yenilmesi, süsleme, boya, perde gibi değişiklikler yapıldığını kaydederek “Resmi olarak ve fiilen de Ahmet Bozkurt yetkiliydi. Mehmet Fatih Bozkurt Reno’daydı (Renault bayiide). Hisse devirlerini çok sık yapmadı. İlk kuruluşta bir hisse dağılımı yapılmış, sonradan duruma göre değiştirilmiş. Kâr payı dağılımı hiç yapılmadı, çocukların yetkisi Ahmet bey olmadığında ya da bankadan bir para çekileceğinde kullanılıyordu.” diye konuştu.

Müşteki avukatlarının sorularını cevaplayan 8’inci tanık Nusret Yıldız, deprem günü otelde vefat eden kişi hakkında ve grupların ödemesi konusunda bilgisi olmadığını söyledi.

Deprem günü muhasebe ile ilgilenenin kim olduğunu da bilmediğini ifade eden Yıldız, ancak muhasebe işlemlerine Celal Görücü’nün yardımcı olduğunu bildirdi.

Nusret Yıldız, İsias Otel’in normal bir mükellef olduğunu ve hizmet geliri açısından çok yüksek gelirli olmadığını belirtti.

Yıldız, mefruşat için kredi çekildiğini, bunun dosyada da yer aldığını ama dosyanın olmadığını kaydederek, “patron” ve “müdürlük” tanımlarını yaptı.

“İmar affı konusunda Ahmet Bey direktif vermiştir ve Mehmet Fatih Bozkurt da imza atmıştır diye düşünüyorum.” diyen Yıldız, Bozkurt’un otelle ilgili ödemeleri kendi muhasebesiyle yapmış olabileceğini, bunun da resepsiyondaki kişilerin de kısmen muhasebeci olduğu anlamında söylediğini belirtti.

İsias Otel davasının sekizinci tanığı Nusret Yıldız, son 10 yıla otelin vergileme işlemlerini yaptığını ancak otelin oda sayısını hâlâ bilmediğini savundu.

“Otelin cirosu her sene artardı ama bu, otele fazla müşteri gelmesinden dolayı mı oluyordu, bilmiyorum.” Diyen Yıldız, otelin geçmişini, inşaat sürecini bilmediğini ancak otelin bulunduğu arazinin Bozkurtlara ait olduğunu hep bildiğini anlattı.

Yıldız, deprem sonrası otel enkazına gitmediğini ancak önünden geçtiğini ve çok şaşırdığını belirterek “Bana hep her yer yıkılsa da burası yıkılmaz gibi geliyordu. Oteli kimin inşa ettiğini bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Sanık müdafi avukatlarının sorularını yanıtlayan tanık Nusret Yıldız, mutfağın en alt katın bir üstü olduğunu düşündüğünü belirtti ve yan taraftan alınan dairenin fazla eşyaları depolamak için kullanıldığını söyledi.