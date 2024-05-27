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Bakanlar Kurulu Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası grevini erteledi

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Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının bugün Ercan Havalimanında yapacağını duyurduğu grevini 60 gün süre ile erteledi.

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Bakanlar Kurulu Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası grevini erteledi
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Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar bugün sabah Resmi Gazetede yayımlandı.
Bakanlar Kurulu kararı şöyle:
“Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16 'nc ı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, ulusal güvenlik ve kamu güvenliği ve elzem hizmet olan Sivil Havacılık Hizmetleri ile Havaalanları Hizmetlerindeki düzen bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının ve/veya diğer tüm sendikaların, Hava Trafik Kontrol Şube Amirliğinde ve/veya Ercan Havalimanının tüm birimlerinde, 27 Mayıs 2024 tarihinde başlatacakları 24 saatlik grevin 27.5.2024 tarihinden itibaren 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.”
 
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