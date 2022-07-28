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Bağımsızlık Yolu'ndan Metin Arhun'a tepki

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Bağımsızlık Yolu'ndan Metin Arhun'a tepki
Bağımsızlık Yolu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, asgari ücret konusundaki ifadelerinden dolayı, işveren temsilcisi İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’a tepki gösterdi.
Arhun’un, Komisyonun “vasıfsız işçinin alacağı en düşük maaşı” belirlediği ve “maaşını beğenmeyenlerin daha iyi iş bakabileceği” yönündeki ifadeleriyle ilgili aç.ıklama yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, şunları kaydetti:
“Bırakın daha iyi bir iş bulmayı, insanlarımız işsizlikten ya da kölelik koşullarındaki işlerden dolayı göç etmek zorunda kalıyor, bizden bile yoksul yerlerden ülkemize gelen ucuz işgücünün bir kısmının bile artık aldığı paradan ve çalışma koşullarından memnun olmayıp ülkeden ayrılıyor.”
Sermaye kesiminin ucuz ya da kayıt dışı işgücü ile demografik yapıyı ve toplumsal dokuyu bozduğunu ileri süren Özkızan, özel sektörün de sendikalaşmasını getirecek yasal düzenlemeyi gündeme getirmeyen siyasi partileri de eleştirdi.
Özkızan, Bağımsızlık Yolu olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilmesini, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesini, ultra zenginlere “servet vergisi” uygulanmasını, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde sendikalaşma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini belirtti.
 
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