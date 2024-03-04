Bağımsızlık İttifakı KKTC’nin tanınması çağrısı yaptı

Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs sorununun sorumlusu ve uzlaşmaz tarafı olan Kıbrıslı Rumların, 61 yıllık Kıbrıs Cumhuriyetini “işgal” tazminatlarını Kıbrıs Türk halkına ödemesi ve KKTC’nin tanıması için BM ile AB’ye çağrı yaptı.



İttifaktan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliğinin Kıbrıs Türk halkına “kansız soykırım” uyguladığın ve haklarının Kıbrıslı Rumlar tarafından gasp edilmesine ve ortadan kaldırılmasına destek verdiği kaydedildi.

Kıbrıs Türk halkına 1964 yılında yapılan saldırıları durdurmak için Kıbrıs’a BM Barış Gücünün gelebilmesi için Türkiye’nin 4 Mart 1964 tarihinde yetki onayı verdiğini ifade eden ittifak, 61 yıldır Kıbrıs Cumhuriyetinin Rumlar tarafından kullanılması suistimaline seyirci kalınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İttifak, Kıbrıs Türk halkının Anayasal ortağı olduğu 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyetinin, Kıbrıs Rumlarının gibi tek başına kabul edilmesi süreci sonrası Kıbrıs Türk halkının “Eşit Statüde Egemenlik” hakkının kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

