Bağımsız Medya Grubu tanıtım etkinliği dün akşam yapıldı

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı



Lefkoşa, 26 Ocak 23 (TAK): Kıbrıs Türk medyasına yeni katılan “Bağımsız Medya Grubu” dün akşam düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.



Gönyeli’deki Concorde Tower Hotel’de yer alan tanıtım etkinliğine, aralarında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.



Sırasıyla Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay’ın, Akol Grup ve Bağımsız Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Şanal’ın ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşma yaptığı etkinlikte, Bağımsız Medya Grubu’nda görev alan gazeteciler tanıtıldı.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, medyanın içinden gelen biri olarak her zaman medya kuruluşlarının yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar doğru, tarafsız ve çıkarsız habercilik yapmanın önemine değinerek KKTC’yi dünyaya tanıtmada, medya kuruluşlarının büyük katkısı olduğunu dile getirerek Bağımsız Medya Grubu çalışanlarına başarılar diledi.

