Bafra’da hayat durdu

Bafra’da oteller kapandı, otellerde çalışanlar işsiz kaldı,oteller sayesinde iş yapan restoran, market gibi dükkanlar siftah yapamaz hale geldi

Bafra halkı işsizlikten kırılıyor



Bafra bölgesinde faaliyet gösteren oteller pandemi nedeni ile teker teker faaliyetlerini durdu. Bölge halkına büyük faydası olan otellerin kapanması Bafra’da hayatı durdurdu. Otellerde çalışanlar işsiz kaldı, oteller sayesinde iş yapan restoran, market gibi dükkanlar siftah yapamaz hale geldi. İşsizlik nedeni ile zor bir dönem geçiren bölge halkını son olarak 28 Kasım tarihinde Bafra’da meydana gelen sağanak yağış da vurdu.

Kıbrıs Postası’na konuşan Bafra muhtarı Selim Çetil, bölge halkının çok zor günler geçirdiğini kaydetti. Yardım taleplerine devletin “imkanları olmaması nedeni ile” cevap verilemediği cevabını aldıklarını belirten Çetil, otellerin kapanmasının bölge belediyelerinin gelirlerini de durdurduğunu söyleyerek bölge halkının çıkmazda olduğunu dile getirdi.



“İŞ YERLERİ DE BATIK DURUMDA”

Pandemi ile birlikte otellerin kapanmasının ardından birçoğu otellerde çalışan bölge halkının işsizlik sorunu yaşadıklarını belirten Muhtar Selim Çetil, mağduriyetin devletten verilen bin 500 TL’lik desteğin de 2 aydan beri ödenmediği için arttığını kaydetti. Geçimin gittikçe zorlaştığını, özellikle yeni hayat kuran çiftlerin hem işsizlik sorunu hem de gelecek kaygısı yaşadığını belirten Çetil, “insanlar vergi borçlarını ödeyemeyecek durumda” şeklinde konuştu.

Otellerin yanı sıra, oteller sayesinde bölgeye gelen turistlerden beslenen restoran, market gibi birçok yan işletmelerin işlerinin de durduğunu belirten Çetil, “iş yerleri de batık durumda” dedi.

Bölgenin toprağının da verimsiz oluşu nedeni ile bölge halkının çok fazla çiftçiliğe de yönelemediğini söyleyen Çetil, “insanlar 3-4 küçükbaş alıp, birkaç tavukla hayvancılık yapıp geçinmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.



İŞSİZLİK YETMEDİ, SAĞANAK VURDU

Yaklaşık 1 yıldan buyana işsizlik sorunu ile boğuşan bölge halkının, 28 Kasım tarihinde bölgede etkili olan sağanak yağış neden ile mağduriyet yaşadığını belirten muhtar Selim Çetil, 10- 15 hanenin aşırı yağışlar nedeni ile zarar gördüğünü ve mağdur olduğunu kaydetti.

Muhtar Çetil aşırı yağışlardan bir tek bölge halkının zarar görmediğini belirterek, bölgede faaliyet gösteren bir otelde dükkanı bulunan bir şahsın köyde kiraladığı depoyu su bastığını ve satış için depoda tuttuğu eşyaların tümünün su altında kaldığını söyledi. Dükkan sahibinin depoyu su basması nedeni ile büyük zarara uğradığını ifade etti.

