banner583
banner572
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
48 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
47 0
 
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
22 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
93 0
Koronanın fendi, futbolu yendi
Koronanın fendi, futbolu yendi
106 0
Hekimler fidan dikti
Hekimler fidan dikti
19 0
“Çıkmazdayız”
“Çıkmazdayız”
30 0
banner529
banner570

Bafra’da hayat durdu

banner476

Bafra’da oteller kapandı, otellerde çalışanlar işsiz kaldı,oteller sayesinde iş yapan restoran, market gibi dükkanlar siftah yapamaz hale geldi

banner577
Bafra’da hayat durdu
Bafra halkı işsizlikten kırılıyor

Bafra bölgesinde faaliyet gösteren oteller pandemi nedeni ile teker teker faaliyetlerini durdu. Bölge halkına büyük faydası olan otellerin kapanması Bafra’da hayatı durdurdu. Otellerde çalışanlar işsiz kaldı, oteller sayesinde iş yapan restoran, market gibi dükkanlar siftah yapamaz hale geldi. İşsizlik nedeni ile zor bir dönem geçiren bölge halkını son olarak 28 Kasım tarihinde Bafra’da meydana gelen sağanak yağış da vurdu.
Kıbrıs Postası’na konuşan Bafra muhtarı Selim Çetil, bölge halkının çok zor günler geçirdiğini kaydetti. Yardım taleplerine devletin “imkanları olmaması nedeni ile” cevap verilemediği cevabını aldıklarını belirten Çetil, otellerin kapanmasının bölge belediyelerinin gelirlerini de durdurduğunu söyleyerek bölge halkının çıkmazda olduğunu dile getirdi.

“İŞ YERLERİ DE BATIK DURUMDA”
Pandemi ile birlikte otellerin kapanmasının ardından birçoğu otellerde çalışan bölge halkının işsizlik sorunu yaşadıklarını belirten Muhtar Selim Çetil, mağduriyetin devletten verilen bin 500 TL’lik desteğin de 2 aydan beri ödenmediği için arttığını kaydetti. Geçimin gittikçe zorlaştığını, özellikle yeni hayat kuran çiftlerin hem işsizlik sorunu hem de gelecek kaygısı yaşadığını belirten Çetil, “insanlar vergi borçlarını ödeyemeyecek durumda” şeklinde konuştu.
Otellerin yanı sıra, oteller sayesinde bölgeye gelen turistlerden beslenen restoran, market gibi birçok yan işletmelerin işlerinin de durduğunu belirten Çetil, “iş yerleri de batık durumda” dedi.
Bölgenin toprağının da verimsiz oluşu nedeni ile bölge halkının çok fazla çiftçiliğe de yönelemediğini söyleyen Çetil, “insanlar 3-4 küçükbaş alıp, birkaç tavukla hayvancılık yapıp geçinmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

İŞSİZLİK YETMEDİ, SAĞANAK VURDU
Yaklaşık 1 yıldan buyana işsizlik sorunu ile boğuşan bölge halkının, 28 Kasım tarihinde bölgede etkili olan sağanak yağış neden ile mağduriyet yaşadığını belirten muhtar Selim Çetil, 10- 15 hanenin aşırı yağışlar nedeni ile zarar gördüğünü ve mağdur olduğunu kaydetti.
Muhtar Çetil aşırı yağışlardan bir tek bölge halkının zarar görmediğini belirterek, bölgede faaliyet gösteren bir otelde dükkanı bulunan bir şahsın köyde kiraladığı depoyu su bastığını ve satış için depoda tuttuğu eşyaların tümünün su altında kaldığını söyledi. Dükkan sahibinin depoyu su basması nedeni ile büyük zarara uğradığını ifade etti.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.