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Baf Direnişi’nin 60’ıncı yıldönümü

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Baf Direnişi’nin 60’ıncı yıldönümü
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Biz Baflıyız İnisiyatifi Eş Başkanları Çiler Mehmet Naim ve Yılmaz Öztürk, “9 Mart Baf Direnişi ve Şehitlerimizi Anma Günü” nedeniyle bir bildiri yayımladı.
Bildiride, “Baflılar, arkalarına bakmadan Kuzeye gelmiş olsa da, Baf’ı ve Baf’taki anılarının izlerini unutmamıştır, unutmayacaktır…” denildi.
“Hüznün ağır bastığı, bir yıldönümü daha yaşıyoruz. 9 Mart 1964 – 9 Mart 2024. İki tarihin arasında eksiksiz 60 yıl” ifadelerinin kullanıldığı bildiride, Baf’ta varoluş mücadelesi veren ve kendi topraklarını savunurken şehit düşenlerin  saygı ile anıldığı kaydedildi.
Bildirde, 21 Aralık 1963’ten sonra Kıbrıs’ın birçok yerinde olduğu gibi, Baf merkez ve bölgedeki Türk köylerinin Rum saldırılarının hedefi olduğu hatırlatılırken, 9 Mart 1964’te Baf’ın Türk bölgesinin ağır silahlarla donatılmış 2000’i aşkın Rum askerinin saldırısına uğradığı belirtildi.  Bu saldırı karşısında toplam 120 Mücahit her yaştan Kahraman Baf Türk halkıyla bütünleşerek Baf’ı kahramanca koruduğu ve silahlı Rumların, Türklerin direnişini kıramayarak geri çekildiği kaydedildi.  Bu olayların ardından Baf’a  “Gazi Baf” unvanı verildiği de vurgulandı.
Biz Baflıyız İnisiyatifi’nin bildirisi şu ifadelerle devam etti:
“1974 ‘e kadar vatanlarını korumak için mücadele verip şehit düşen tüm insanlarımızı Biz Baflıyız İnisiyatifi  olarak özlem ve saygı ile anıyoruz.  Baf’ta şehit düşüp toprağa verdiğimiz kardeşlerimizi, güneyde bırakarak 1974’te Kuzey’e  göç ettik. Bu durum şehit aileleriyle birlikte tüm Baflıları derinden üzmeye devam etmektedir. Baf’ın genelindeki türbelerinin yenilenmesi için Biz Baflıyız İnisiyatif olarak, Kıbrıs Türk Malül Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği,  Baf Türk Birliği, İki Bölgeli Kültürel Miras Teknik Komite Başkanlığı ve Vakıflar İdaresi Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz çalışmanın sonuna geldiğimize inanıyoruz.”
 
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