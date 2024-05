Azerbaycan’dan Radyo Vatan’a ödül

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Dimonds of Turkey Award Azerbaycan” da Kuzey Kıbrıs’ın en iyi radyosu ödülüne Radyo Vatan layık görüldü.Kendi branşında en iyilerin seçildiği uluslararası ödül töreninde Azerbaycan ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Özbekistan ve Türkmenistan’dan da temsilciler yer aldı.‘Dimonds of Turkey Award Azerbaycan” da KKTC’den Radyo Vatan en iyi radyo ödülünü alırken, Radyo Vatan spikeri Ayşe Karaca da en iyi sunucu ödülüne layık görüldü.Ayşe Karaca gala gecesinde KKTC bayrağı ile yaptığı konuşmada aldığı ödülleri 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve Sivil Savunma Teşkilatı Arama Kurtarma ekibi adına aldığını söyledi.Ayşe Karaca, gala gecesinde Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan modacı Abdullah Öztoprak imzalı kıyafetiyle de ilgi odağı oldu.