Dr. Dizdarlı “Ayak baş parmağımı kırdım aşıdan olabilir mi diye arayan tanıdığım oldu. Aşıyı günah keçisi haline getirir olduk” dedi



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ani ölümlerin aşılarla bir bağlantısı olup olmadığını değerlendirdi.

Ani ölümlerin aşıyla ilgilisi olup olmadığı konusunda bilimsel bir veri paylaşılmadığını aktaran Dizdarlı, aşıdan önceki istatistiklere bakılması gerektiğinin altını çizdi.

Dizdarlı, şöyle dedi:

“Ayak baş parmağımı kırdım ondan olabilir mi diye arayan tanıdığım oldu. Aşıyı günah keçisi haline getirir olduk. Aşıdan kaçınmamak gerekir. Aşıdan kaçanların sapır sapır döküldüklerini görüyoruz. Ani ölümlerde iki şeye bakılmalı bir ani ölüm denen vakalar gerçekten ani ölüm mü ikincisi üç sene öncede sayılar yakın mıydı? Bunlardan sonra aşıyla ilgisi olup olmadığına bakabiliriz. Aşısızlığın bedeli hasta olunduğunda çok daha ağır ödeniyor hurafeler üzerinden değil bilimsel realiteler üzerine konuşuruz”

Son kullanma tarihi yaklaşan aşılar hakkında da konuşan Dizdarlı, “Burada ciddi bir operasyonsuzduk da söz konusudur. Bu ülkede 500 bin insan olsak iki ayda bu aşılanmayı bitirmemiz gerekirken 66 aydır uğraşıyoruz. Yetkililerin biraz daha hızlı hareket edecek planlamaları yapmaları gerekmektedir. Köy köy ev ev üniversite askeri kışlaları dahi dolaşarak aşıların yapılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

