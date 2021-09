Akaryakıt ihalesinde evrak kavgası

Yakıt ihalesinden elenen TPİC'in yetkilisi ile MİK Başkanı arasında evrak kavgası yaşandı



Merkezi İhale Komisyonu tarafından, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ihtiyacı olan 150 bin ton akaryakıt için açılan ihale son buldu.

TPIC, Koral Enerji ve Sideral şirketlerinin katıldığı ihalede, TPIC zorunlu belge formlarda imza ve mühür eksikliği olması nedeniyle elendi.

Akaryakıt ihalesinde en düşük teklifi Sideral Ltd, 33.23 dolar olarak verdi. Koral Enerji Ltd. 36.89 dolar teklif verirken, Sideral Ltd 33.23 dolar teklif verdi.

MİK Başkanı Halis Üresin, Koral Enerji ve Sideral şirketlerinin ihaleye verdikleri tekliflerin geçerli olduğunu söyledi.

Kıb-Tek’te doğrudan alımın önüne geçmek istediklerini vurgulayan Üresin, teknik heyetlerle birlikte bilirkişi raporlarını yazarak, birkaç gün içerisinde nihai sonuca götürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Üresin'in verdiği bilgide; ihalede metrik ton başına Sideral 33.23 dolar, Koral Enerji 36.89 dolar teklif verdi. Elenen TPIC ise 38 dolar teklif vermişti.

Öte yandan Merkezi İhale Komisyonu’nun sonuçlandırdığı Kıb-Tek’e akaryakıt temin ve taşıma ihalesinde gergin dakikalar yaşandı.

Üç firmanın teklif verdiği ihalede TPİC firması elendi.

Firma yetkilisi ile MİK Başkanı Halis Üresin arasında tartışmalar yaşandı.

TPİC’in ilk aşamada bir evrakta mühür ve imza eksikliği olduğunu söyleyen Başkan Üresin’e TPİC temsilcisi itiraz etti ve evrakı görmek istedi.

Üresin evrakı TPİC yetkilisine verdi, yetkili evrakı basına göstermeye çalışınca ortalık karıştı.

Başkan Üresin TPİC yetkilisinin elinden evrakı almaya çalışınca ilginç görüntüler ortaya çıktı ve gerginlik yaşandı.

Mücadele sonunda evrakı geri alan Başkan Üresin, “Buna müsaade edemem, iyi niyeti suistimal ediyorsunuz. İsterseniz itiraz dilekçesi yapın” dedi.

TPİC yetkilisi soru sormak istedi, Başkan Üresin buna müsaade etmedi, tartışma bir süre daha devam etti.