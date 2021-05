Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de, Avusturalya’da, Kanada’da birçok Kıbrıs Türk yaşadığını ve ülkesine dönmek isteyen bu insanların aklındaki sorunun çocuklarının hangi okullara gideceği olduğunu söyleyerek “Avusturalya’da olan imkanların daha iyisi burada” dedi



Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

“Günsel Ailesi bu ülkeye yaptığı her yatırımla, bu ülkenin geleceğine ve potansiyeline ne kadar inandığını her zaman gösterdi” dedi.

“Yatırımlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğinin emin ellerde olduğunun her zaman müdafaasını yapan, KKTC’ye güvenen ve yatırımları öz kaynaklarından yapan çok değerli Suat Günsel ve Ailesine, bir kez daha teşekkür ediyorum” diyen Tatar, “ Ülkemize yapılan her yatırımı, daha büyük yatırımların müjdecisi olarak görüyorum” dedi.

Bugün yurt dışında İngiltere’de, Avusturalya’da, Kanada’da bir çok Kıbrıs Türkü olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu insanların bir kısmının aklındaki soru çocuklarının hangi okullara gideceğidir. Ancak biliyorum ki çok sayıda insanımız oldukları yerlerden KKTC’ye gelip yerleşmeyi düşünüyorlar. Hiç düşünmeyiniz, geri geliniz, çocukların gideceği okullar da burada. Avusturalya’da olan imkanların daha iyisi burada var” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini “Kıbrıs Türk Toplumu’nun bu ülkedeki varlığını güçlendirecek yatırımlara imza atan Günsel Ailesi’ne ve mühendisinden mimarına, öğretim görevlisinden profesyonel çalışanlarına Yakın Doğu Oluşumu’nun her ferdine teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle tamamladı.